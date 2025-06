¿El costo de ser opositor a Petro? La UNP reduce seguridad a exministros y exsenadores críticos del Gobierno, tras atentado contra Miguel Uribe Turbay

La izquierda, hasta el momento, no ha denunciado reducciones en los esquemas de seguridad y la medida, al parecer, está recayendo exclusivamente en sectores críticos a la Casa de Nariño.

“Estoy convencido de que si yo fuera petrista, la UNP no me cambiaría la camioneta blindada por una corriente, no obstante, tener un nivel de riesgo extraordinario, riesgo que ha aumentado según lo indica el atentado al senador Miguel Uribe y el anuncio de mi candidatura al Senado”, dijo Robledo visiblemente preocupado porque durante muchos años él lideró fuertes debates en el Senado contra la corrupción en Colombia que, sin duda, le han dejado más de un enemigo.