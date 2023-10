“El descaro hecho persona”: le caen encima a Dilian Francisca Toro porque responsabilizó a Petro de no girar recursos a las EPS. “Ese es el que tiene la culpa”, señaló la candidata

“La culpa la tiene Gustavo Petro que no está mandando la plata para las EPS, para pagarles a los hospitales y a las clínicas. Ese es el que tiene la culpa, a mí no me echen culpas que yo no tengo. Yo no soy la que maneja la salud del país, la maneja Petro y no está mandando la plata a las EPS”, dijo la aspirante a sus seguidores en un tono fuerte, de furia, desde una tarima y en medio de la campaña política.