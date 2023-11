Delegado del ELN en la mesa de diálogo pertenece al frente que secuestró al papá de Luis Díaz. ¿Cómo así que no sabía?

Este criminal es alias ‘Bernardo Téllez’, jefe del frente del ELN que secuestró a Luís Manuel Díaz, papá de Luis Díaz. Lo paradójico es que ‘Téllez’ hace parte de la mesa de diálogos con el Gobierno, lo que demuestra que no tienen unidad de mando, o lo peor, no existe voluntad… pic.twitter.com/KsW15DJa3r

Se trata de Bernardo Téllez, un guerrillero que integra la delegación guerrillera desde 2016 y tiene un amplio prontuario criminal por diferentes actividades delictivas en los departamentos del Cesar y La Guajira. Desde 2015, Téllez hace parte de la dirección nacional del ELN y por eso se pone en duda que la delegación de paz no supiera sobre este secuestro que ha sido rechazado.

Por esa razón, es poco creíble que la delegación guerrillera que está en Bogotá no supiera del secuestro de Luis Manuel Díaz, ya que Téllez es el delegado de ese frente y la comunicación es permanente para orientar sobre los avances del proceso de paz.

Si fuera verdad que Téllez y la delegación del ELN no conocían lo que hizo esa unidad guerrillera, se confirmaría lo que se ha dicho durante años y que no existe una unidad de mando y quienes integran la mesa no tienen poder sobre los hombres que están en los diferentes departamentos del país.