El escrito de Óscar Darío Pérez a pocas horas de que se conozca el sentido del fallo por el caso de Álvaro Uribe

Este es el escrito del congresista

Y la naturaleza adversarial de ese sistema de juzgamiento les permite a los ciudadanos proceder en igualdad de armas y condiciones que la Fiscalía al recolectar evidencias, informaciones, elementos de prueba y oponerlos a los de esa entidad cuando ejercite la acción penal. No otra cosa hizo el Dr. Uribe; y aunque extrañe sobremanera que se hubieran interceptado sus comunicaciones con su Abogado al efecto (se supone que sean intangibles), de su divulgación en juicio surge claro que jamás impartió instrucciones para contrariar la ley, insinuar alguna manera de corrupción a los testigos, los que podían ilustrar sobre ese particular, no podían afirmar (y no lo hicieron) que el Dr. Uribe sugirió, ordenó, aconsejó, mandó a sobornar a las múltiples personas que acudieron al juicio a informar sobre el modo en que debían declarar en juicio, para favorecerle mintiendo.