“Creo en las ideas, en el amor por Colombia y en un país donde todos construyamos. Creo en los sueños y en que nada es imposible, pero haciendo siempre lo mismo no podemos esperar resultados diferentes. Hoy me presento ante ti para que luchemos juntos por la presidencia de Colombia”, aseguró Leal, quien invitó a las personas a sumarse a su campaña con el gancho de que él mismo se va a comunicar con ellos.

Según el exsuperintendente se vivía incertidumbre y eso no ha cambiado. “Mi mamá me decía que lo que no haga usted mismo nadie lo va a hacer por usted”, aseguró.