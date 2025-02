El expresidente del Icetex Manuel Acevedo cuestiona al Gobierno Petro: “El anhelo de los jóvenes fue utilizado irresponsablemente por quienes hacían promesas”

Sigue profundizándose la crisis en el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), luego de que los jóvenes que acceden a ese tipo de créditos para estudiar en la universidad, fueron notificados sobre el aumento drástico de las cuotas para pagar las obligaciones.

En diálogo con SEMANA, el expresidente del Icetex Manuel Acevedo, quien estuvo en ese cargo en el gobierno del expresidente Iván Duque, realizó un análisis sobre la situación actual por la que está atravesando la entidad, situación que tiene altamente preocupados a los jóvenes.

Acevedo no ocultó su preocupación debido a las recientes decisiones que se han adoptado en el Gobierno Petro y las cuales repercuten golpeando directamente al Icetex.

“Me preocupan fundamentalmente los jóvenes, las familias y el mensaje que se le está enviando al país con relación al sistema de educación mixto, que ha sido tan importante para que millones de colombianos hoy puedan tener una formación profesional, estén generando mucho valor para sus familias y para ellos mismos. La columna vertebral del Icetex son los créditos. Los créditos son otorgados con recursos de la entidad, pero estos créditos van acompañados de un esfuerzo fiscal que pagamos todos los colombianos con nuestros impuestos, que se traducen en unos beneficios, una tasa de interés subsidiada, un subsidio para los jóvenes más vulnerables”, dijo.

Icetex en crisis

Además recopiló las decisiones y anuncios que se han vendido tomando frente al Icetex: “Que no se irían a otorgar nuevos créditos con tasa subsidiada. Eso pasó a fines del año pasado, y hoy estamos viendo cómo las universidades tienen menos estudiantes. No es que haya menos aspirantes, lo que pasa es que ya los jóvenes no están encontrando una herramienta que en el pasado estuvo a su disposición para estudiar, y lo que estamos viendo en estos días es que aquellos jóvenes a los que se les otorgó un crédito y se les dijo que tendrían un subsidio a la tasa de interés durante los estudios y después de graduarse, hoy el gobierno nacional les está diciendo que ese dinero de los subsidios no está, y que por lo tanto tendrán que pagar toda la tasa de interés, ya que han terminado sus estudios, y eso les está incrementando las costas en un 20, 30, y hasta 40 por ciento”.

“Pues yo creo que se puede entender de dos maneras. La primera, y en su momento cuando estábamos al frente de la entidad, así lo advertíamos, había promesas, promesas de que se iban a condonar los créditos”, expresó.

También señaló: “Nosotros dijimos en su momento que condonar los créditos cuesta nueve billones de pesos. Eso es toda una reforma tributaria. Claramente los créditos no se están condonando, es que ese montón de recursos para una operación de esa naturaleza no está a la disposición. Y no solamente no se condonan los créditos, sino lo que ya estaba funcionando, se ha venido desmontando. Para los nuevos, por eso este año entraron menos estudiantes que antes”.

“Y ahora se está desmontando para los que ya estudiaron y se graduaron y están haciendo el pago finalizado en los estudios. Esto yo creo que se puede entender como que los jóvenes de Icetex, a quienes les hicieron un montón de promesas, un montón de candidatos, no están en la prioridad de ninguno de esos candidatos que ahora están en ejercicio de funciones de gobierno”, puntualizó Manuel Acevedo.

También fue enfático en asegurar que, aunque no puede decir que exista un plan del Gobierno Petro para acabar con el Icetex, “los usuarios de Icetex no están en las prioridades de gasto de inversión del gobierno nacional. Para los demás gobiernos siempre estuvo dentro de las prioridades, porque dificultades fiscales no solamente tenemos en este momento, las hemos tenido en otros momentos de la historia, y nunca el gobierno nacional había dejado de girar los recursos al subsidio de tasa que siempre giraba. Lo estamos viendo también en otros sectores de la vida nacional, están en los subsidios a la energía, están en los subsidios al gas, pero hay otros subsidios que se mantienen y hay otros programas de subsidios que nacen”.

“Estamos hablando también de un tema muy importante, y es que se propuso y se planteó sobre la mesa en campaña, y ahí están grabaciones. De todas maneras, hay un efecto fuerte de que se anunció la condonación, que eso también impactó electoralmente, y ahora con estas nuevas realidades que se están viviendo, con noticias, con medidas que afectan a estos usuarios del Icetex”, insistió.

Y avanzó en su análisis: “Creo que los jóvenes, cuando menos, deben estar desencantados. En tanto que se les dijo que se iba a actuar de una manera, les vamos a condonar o les vamos a mejorar los beneficios, y hoy no solamente no se ha condonado, sino que los beneficios que tenían se están diluyendo”.