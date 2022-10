El expresidente Ernesto Samper atacó a los empresarios y a Bruce Mac Master, de la Andi, y este lo puso en su lugar: “¿qué estará buscando?”

Este sábado (22 de octubre), el expresidente de la República, Ernesto Samper, atacó a los empresarios y al presidente de la Andi, Bruce Mac Master, cuyas declaraciones calificó de “cínicas”.

“Cínicas declaraciones del pdt. de @ANDI_Colombia, casandras gremiales y analistas neoliberales cuando imploran al gobierno que se restablezca la confianza económica que dinamitaron. Apoyaron las subidas de las tasas de interés y ahora lamentan que tengan que pagar más impuestos”, dijo puntualmente el expresidente Samper en la citada red social.

Ante el ataque por parte de Samper, el presidente de la Andi no guardó silencio y, este domingo (23 de octubre) compartió en Twitter un pantallazo del mensaje del expresidente, en el que se preguntó qué estará buscando el exjefe de Estado.

También le recordó a Samper que, si existe algo en lo que ha estado de acuerdo con el Gobierno, es en pedir moderación en el aumento de las tasas de interés.

“Si en algo hemos estado de acuerdo con el gobierno es en pedir moderación en aumento en tasas de interés ¿Qué estará buscando Samper? Primero pide que no opinemos, ahora decide desinformar abiertamente, o ya no tiene información. La confianza la crean las políticas públicas sensatas”, le respondió Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Bruce Mac Master lanza alerta de los empresarios frente a la reforma tributaria

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Bruce Mac Master, manifestó recientemente cuáles son –a su juicio– las consecuencias que tendrían empresas como Ecopetrol si la reforma tributaria tramitada por el gobierno de Gustavo Petro termina con luz verde en el Congreso.

De hecho, a través de su cuenta de Twitter, Mac Master aseveró que “con anuncios y amenazas en los últimos meses”, los colombianos han perdido 20.000 millones de pesos en el valor de Ecopetrol.

En diálogo con Vicky en SEMANA el pasado martes 18 de octubre, Bruce Mac Master argumentó por qué considera que la economía colombiana podría decrecer. Además, explicó los puntos rojos que evidencia en el proyecto de reforma tributaria.

Para empezar, el líder gremial explicó que a ellos nos les corresponde estar en “luna de miel” ni como enemigos de ningún gobierno, sino tener una relación cortés y operativamente valiosa para el país. “Cuando haya cosas buenas, acompañarlas; cuando haya cosas que nos preocupen, poder decirlo. Creo que esa es la democracia”, comentó.

En ese sentido, Mac Master aterrizó su lectura puntualmente a la reforma tributaria: “No nos preocupa poco, nos preocupa inmensamente. Tenemos la responsabilidad de decir las cosas con tranquilidad, pero con firmeza”.

El error del presidente Petro, según Bruce Mac Master

El presidente de la Andi explicó qué preocupaciones tiene con respecto a la reforma tributaria. En primer lugar, manifestó que el mandatario Gustavo Petro “ha tratado de dar la idea de que no queremos pagar impuestos”. En esa línea, anotó que le parece que una persona que ha defendido minorías durante casi toda su vida –y que entiende lo que es ser estigmatizado y señalado en una sociedad como la colombiana– no debería estar jugando a señalar y estigmatizar a los empresarios.

“Me parece un error grande y es un reclamo que yo sí le voy a hacer a él (a Petro), porque me parece que ahí está siendo inconsistente y está dando una medicina que, él sabe, es muy amarga de probar a un grupo en particular que son los empresarios”, expuso Bruce Mac Master.