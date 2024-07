El expresidente Iván Duque explica por qué la Constituyente convocada por Cristo es peligrosa para Colombia: “Buscan es reelegir a Petro”

I.D.: Vargas Lleras ha dicho en varias ocasiones que estaría dispuesto a ser candidato a la asamblea constituyente. Respeto que haya personas que quieran aspirar políticamente a eso, pero es que este no es un tema de cálculos personales, ni de patrimonios políticos personales. Lo que está en juego es la institucionalidad del país y mucho más sabiendo que, por los tintes radicales, autoritarios y la agenda del Foro de São Paulo y del Grupo de Puebla, lo que se busca es perpetuar al Gobierno en el poder. En este caso, igualmente, queda en evidencia que hay una alianza con el santismo. Lo que se comenta es que el apoyo que se le está dando en este momento al Gobierno, con la presencia de Juan Fernando Cristo y demás gestores de la administración Santos, es para que Petro apoye a Santos en su candidatura a la Secretaría General de la ONU. El país no puede estar sometido a vanidades y aspiraciones individuales. Ya le costó mucho a Colombia la obstinación por un premio nobel de Paz. Que ahora no termine sacrificándose la institucionalidad por el respaldo a una aspiración personal a un organismo multilateral. Lo que debe prevalecer es el orden institucional, no llevar el país a un peñasco de incertidumbre, y que más bien se ocupen de los problemas que aquejan a los colombianos, la falta de confianza, la inseguridad y el deterioro de todos los indicadores sociales.