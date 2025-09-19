El expresidente Iván Duque fue invitado como jurado para el Premio Mundial de Sostenibilidad de la Fundación Catar como líder de su fundación Innovación para el Desarrollo.

El exmandatario compartió imágenes de encuentros que tuvo con líderes de ese territorio e hizo el anuncio. “Con líderes públicos y privados del Medio Oriente estamos promoviendo desde la Iniciativa Concordia por la Amazonía y la Fundación Innovación para el Desarrollo el apoyo a la conservación de ecosistemas y la promoción de soluciones de mercado basadas en la naturaleza”, dijo el expresidente.

Duque agregó que recibe como un honor haber sido nombrado juez del premio global de sostenibilidad de la Fundación Catar que según él tiene como propósito “reconocer, apoyar e incentivar proyectos y organizaciones que integren saberes tradicionales y patrimonio cultural en la solución de desafíos ambientales”.

El exmandatario se reunió con varios líderes de ese país. | Foto: Esteban Vega La-Rotta / SEMANA

Por su parte, desde la Fundación Catar destacaron que Duque es miembro del Consejo de Liderazgo de Concordia y miembro distinguido del Centro Woodrow Wilson, la Universidad de Oxford, el WRI y el Fondo para la Tierra Bezos.

Además, que ha participado del Instituto de Mercados Emergentes de Cornell (EMI), la Escuela Jackson de Asuntos Globales de Yale y la Escuela de Administración Barna.

También destacaron que ha sido profesor Práctica en el Centro Adam Smith de FIU y miembro del Consejo para la Esperanza de la Fundación Jane Goodall, como también ha sido embajador de la Coalición Mundial para la Naturaleza y miembro del Comité Directivo de la Iniciativa de Mercados de Carbono de África (ACMI).

Desde la Fundación Catar resaltaron la labor del exmandatario, que ha sido reconocido como “experto mundial en seguridad, migración, sostenibilidad, conservación, finanzas verdes y transición energética” y que ha impulsado iniciativas de gran impacto.

El expresidente Iván Duque fue destacado por la fundación. | Foto: Esteban Vega La-Rotta / SEMANA

“En 2022, lanzó la Iniciativa Concordia Amazonía, que reúne a líderes para proteger la selva amazónica. Además, fundó la Fundación I+D para impulsar a jóvenes innovadores de las regiones más remotas de Colombia”, le reconocieron al exmandatario desde esa fundación.

Además, mencionaron que Duque creó el Centro Iván Duque para la Prosperidad y la Libertad en el Wilson Center, una iniciativa que ha impulsado diálogos y políticas “que promueven la prosperidad, la libertad y el desarrollo sostenible a escala hemisférica”.