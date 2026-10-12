El extraño mensaje de Petro, tras orden de Abelardo De La Espriella de cancelar comisión de exjefe de seguridad de Verónica Alcocer

El presidente Abelardo De La Espriella le ordenó este domingo al general Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía Nacional, cancelar la comisión de la capitana Kelly Daniela Lozano, es jefe de seguridad de Verónica Alcocer, tras conocer la revelaciones de Eva Ferrer en SEMANA.

Abelardo De La Espriella ordena cancelar la comisión en Catar de la exjefe de seguridad de Verónica Alcocer, salpicada por Eva Ferrer

En entrevista con Vicky Dávila, Ferrer aseguró que, junto a Carolina Plata, a quien señaló de ser la supuesta testaferro de la ex primera dama, la capitán Lozano es la persona “que más tiene que saber de todos los movimientos” de Verónica Alcocer, a quien señaló de enviar droga y traer dinero de Venezuela.

“La tienen ahora en la Embajada de Catar. O sea, la dejan colocada antes de marcharse. Para mí, esas son dos personas que han estado en todo el camino de Verónica estos cuatro años”, manifestó la catalana en entrevista con SEMANA, al referirse a los movimientos de la ex primera dama.

La noticia que publicó SEMANA, y que fue fue replicada por Vicky Dávila en sus redes sociales, recibió una respuesta del expresidente Petro con un singular mensaje, en el que recuerda al fallecido coronal Óscar Dávila, relacionado en el caso de Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia.

“Así mencionaron al coronel Dávila y lo hicieron suicidar”, escribió Petro en su cuenta de X, recordando lo que fue la muerte del integrante de la Policía, tras confirmase por parte de medicina legal el suicidio.

Durante la administración del expresidente Petro varios funcionarios hicieron alusión a la frase o la idea de “que no me vayan a suicidar”, frente al temor expresado de terminar muertos bajo esa narrativa.

Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional parala Gestión del Riesgo de Desastres y vinculados al escándalo de corrupción en la UNGRD, expresaron en su momentos este temor.

Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exgerente del Fondo de Adaptación, también se pronunció en este sentido.

“Debo señalar que no tengo ninguna intención de suicidarme, ni mucho menos”, señaló Rodríguez en abril de 2026, tras romper el silencio y denunciar una supuesta red criminal operando dentro de la Casa de Nariño.

Augusto Rodríguez, en su calidad de director de la UNP, también recurrió a la misma fórmula discursiva para blindarse ante la opinión pública, manifestando de forma categórica que no tenía intenciones de quitarse la vida.

“Yo hago esa advertencia: con toda seguridad, no tengo actitudes suicidas, ni me suelo hacer daño, ni estoy deprimido, ni nada de eso”, manifestó en su momento Rodríguez, alasegurar que temía por su vida debido al caso de Papá Pitufo.