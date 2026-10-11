El mensaje que Petro publicó el día en el que Verónica Alcocer viajó a Venezuela y, según Eva Ferrer, llevó droga y recogió dinero

El gobierno de Gustavo Petro se fue hace poco más de dos meses, pero los escándalos siguen apareciendo. El turno ahora fue para Verónica Alcocer tras las graves revelaciones que hizo Eva Ferrer en diálogo con SEMANA.

El avión de la FAC y los pasajeros del vuelo a Venezuela en el que Verónica Alcocer habría trasladado droga y 2,5 millones de dólares, según Eva Ferrer

Entre otras cosas y de acuerdo con la española, la ex primera dama, supuestamente, viajó hasta Venezuela para transportar droga y recoger una suma millonaria de dinero. Todo esto habría ocurrido en un avión de la Presidencia de la República.

Eva Ferrer entregó la fecha clave en la que supuestamente se hizo la operación: 31 de enero de 2023, día en el que Alcocer viajó al mencionado país junto el empresario catalán Manel Grau, entre otros.

De hecho, se tiene registro de esto, como por ejemplo fotos de la exprimera dama con el entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y con su esposa Cilia Flores.

Ese día, además, el entonces presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para hablar de lo que su hoy su expareja estaba haciendo en el vecino país.

“La primera dama fue con el maestro Zorro, funcionario de MinCultura, a ver el sistema orquestal venezolano en música clásica que tiene 45 años de existencia y es reconocido en el mundo”, afirmó.

El exjefe de Estado agregó en aquella ocasión: “Despegaremos en este año el sistema orquestal colombiano ligado a todo el sistema educativo”.

Viajes a Venezuela, pelea por dinero y control sobre entidades: el rol de Mario Fernández y Agmeth Escaf en el círculo de Verónica Alcocer, según Eva Ferrer

Sin embargo, tal parece que el objetivo era totalmente distinto, de acuerdo con las revelaciones de Eva Ferrer. Alcocer, en ese momento, habría transportado droga en el avión presidencial y habría recibido 2,5 millones de dólares, dinero que supuestamente trajo a Colombia.

“Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Digo: ‘Esto se tiene que hacer público’. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares”, contó la española.

Esta plata se la entregaron en efectivo, según Ferrer, y habría sido utilizada para la campaña de Fernández Alcocer, primo de Verónica, a la Gobernación de Sucre.

El mensaje de Petro en su cuenta de X volvió a dar de qué hablar tras las explosivas declaraciones de Ferrer en SEMANA, que han desatado muchas reacciones de sectores políticos y sociales que exigen que las investigaciones se lleven a cabo.