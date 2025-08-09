El fuerte mensaje de Jerónimo Uribe al presidente Gustavo Petro: “Su poesía se estrella contra un narcosocialismo”

Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se fue de frente contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y le respondió fuerte a un mensaje publicado en su cuenta de X, donde asegura que Manuel Cepeda Vargas, padre de Iván Cepeda, no fue guerrillero de las Farc.

“La extrema narcoderecha dice que este hombre, el senador Manuel Cepeda Vargas, padre del senador Iván Cepeda, era un ”guerrillero de las far”. Estupidez humana, era un senador de los más valientes, y fue mi amigo, hace más de tres décadas", publicó Petro junto con su foto.

Petro narró en su escrito que cuando llegó “por primera vez al Congreso, lo encontré en su bancada del Senado, y nos conocimos. Yo soy presidente ahora, sobreviví, pero él no, ni su bancada; casi toda fue asesinada. Los asesinos se sentaban a su lado, eran senadores también”.

“El senador y periodista Manuel, murió en su creencia, porque lo asesinaron. No fueron los paramilitares, fueron militares enceguecidos por la venganza y el adoctrinamiento que castraba todas las formas del pensar y solo dejaba una doctrina: la ideología del capital en su extremismo brutal”, indicó Petro.

Según el jefe de Estado, a Manuel Cepeda Vargas, a quien exaltó en uno de sus extensos mensajes, “lo asesinaron por ser senador brillante, incorruptible, por ser marxista inteligente, por ser periodista y decir verdades, porque no amaba a los dueños del capital, sino al pueblo trabajador”.

La extrema narcoderecha dice que este hombre, el senador Manuel Cepeda Vargas, padre del senador Iván Cepeda, era un " guerrillero de las far"



Estupidez humana, era un senador de los más valientes, y fue mi amigo, hace más de tres décadas.



Cuando llegué por primera vez al… pic.twitter.com/XYaGnYbeVp — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 9, 2025

El hijo del expresidente Uribe no guardó silencio frente a la publicación y arremetió contra el mandatario colombiano. En su respuesta lo señaló como aliado del “narcosocialismo” en el hermano país de Venezuela y el mismo que habría atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.

“Su poesía se estrella contra un NARCOSOCIALISMO que reclutó a más de 18 mil niños. Usted y Cepeda contribuyeron a que alias tornillo y el NARCOSOCIALISMO esté impune en el congreso”, escribió Jerónimo Uribe.

“Usted es aliado del NARCOSOCIALISMO en Venezuela, es decir, aliado del cártel de los Soles”, manifestó Uribe, quien también lo responsabilizó pro el incremento de los cultivos ilícitos en los últimos años.

“Su política de impunidad al NARCOSOCIALISMO nos tiene produciendo 13 veces más coca que en 2010. Su práctica de instigar violencia y criminalizar a la oposición - que la repite en esta publicación disfrazada de ironía - hace parte del manual del NARCOSOCIALISMO, que intentó asesinar a Miguel Uribe Turbay”, concluyó el mensaje.

Su poesía se estrella contra un NARCOSOCIALISMO que reclutó a más de 18 mil niños. Usted y Cepeda contribuyeron a que alias tornillo y el NARCOSOCIALISMO esté impune en el congreso. Usted es aliado del NARCOSOCIALISMO en Venezuela, es decir, aliado del cártel de los Soles. Su… https://t.co/wfnxC54rIE — Jerónimo Uribe (@jeronimoauribem) August 9, 2025

El presidente Gustavo Petro aseguró también, al final de su mensaje, que el Estado pedirá perdón desde Santa Marta, por el genocidio de la Unión Patriótica, donde, según el mandatario, militaba Manuel Cepeda Vargas.