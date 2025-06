La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, Paola Holguín, le dijo a SEMANA que Gustavo Petro ha perdido las calles, esas aglomeraciones de ciudadanos que salían al asfalto a respaldarlo, pero hoy, con un cambio prometido que no llegó, prefieren quedarse quietos y no movilizarse.

“El llamado a paro nacional del 28 y 29 de mayo es un ejemplo claro de ese desgaste. Tras el hundimiento de la consulta popular en el Senado, el propio presidente sostuvo una conversación con el ministro del Interior, Armando Benedetti, que deja entrever la intención de presionar a las instituciones mediante la movilización social. No obstante, al ver la pobre respuesta ciudadana, el Gobierno optó por desmarcarse públicamente de la convocatoria, reconociendo de facto su fracaso”, recordó.

Y continuó: “Los videos que circularon durante esas fechas —en los que ciudadanos enfrentan a encapuchados que intentan sembrar el caos durante las marchas— revelan otra cara de Colombia: una sociedad civil valiente, que quiere trabajar, progresar y proteger lo que ha construido. Es el país de doña Estela en Popayán, que defendió el CAI de su barrio; de doña Yaneth Franco en Bogotá, que confrontó a la primera línea; de doña Beatriz en Medellín, que respondió con claridad por qué no salía a marchar".

Esa —a su juicio— “es la Colombia silenciosa, mayoritaria, que el Gobierno no logra movilizar, porque no está dispuesta a prestarse para agendas políticas que no la representan”.