Exclusivo: esta fue la empresa contratada para repartir casi 30.000 refrigerios en el cabildo abierto de Petro en Barranquilla. ¿De dónde salió la plata?

Ese día, Petro entró pisando fuerte en la contienda presidencial. Y el 20 de mayo de 2025 ocurrió la misma historia: el Paseo lució repleto de gente, pero el público no llegó genuinamente a la concentración. SEMANA conoció que la empresa HR Producciones y Eventos fue la encargada de la logística, sonido, luces, el montaje de la tarima y la entrega de refrigerios a los ciudadanos.

“Soy alérgico a las rodilleras”: congresistas mencionados por Petro en Barranquilla no se intimidan y le responden duro

El hermano es Hernando Roncallo, quien figura como CEO de HR Producciones, y es el esposo de Vivian María Tovar de León, representante legal de la empresa, según el diario El Heraldo del 12 de octubre de 2012, cuando registró su boda. “Estoy ocupado, no hablaré ahora”, le respondió Hernando Roncallo a SEMANA.

Él es hermano de Margarita Roncallo, una abogada que trabajó en el Consejo Nacional Electoral como cuota del Partido Cambio Radical. “Se le dio trabajo a mucha gente en Barranquilla en ese evento que fue organizado por nuestra empresa, que es seria. Si no le hubiera tocado a esta empresa, lo hubiera hecho otra. Hice mi parte organizacional y logística, me pagaron y ya”, afirmó Margarita.

En HR fueron herméticos en revelar quién los contrató para organizar el evento y en Secop no aparecen contratos recientes entre esa firma y el Estado. Aunque en la Arenosa señalan nuevamente al clan Torres como financiador, no se descarta que el dinero haya salido de una bolsa logística de un contrato de la Agencia Nacional de Tierras. SEMANA le preguntó al ministro Armando Benedetti y respondió que no tiene idea de dónde salieron los recursos para la financiación.