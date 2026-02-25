El gobierno de Gustavo Petro “revivió la extinción de dominio express” en siete departamentos afectados por el invierno, denunció Paloma Valencia

La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, hizo una grave denuncia en la mañana de este miércoles, 25 de febrero.

Informó que el gobierno revivió la extinción de dominio express en siete departamentos del país afectados por la ola invernal, un hecho que llevó al Gobierno a decretar una emergencia económica.

“El Gobierno revivió la extinción de dominio express en los siete departamentos afectados por la emergencia económica. Aprovecharon las inundaciones para eliminar la fase judicial de los procesos de clarificación, deslinde, recuperación de baldíos y extinción de dominio express”, precisó Valencia.

Es decir, en menos de 15 días la Agencia Nacional de Tierras podrá quitarle la tierra a la gente sin pagar indemnización y sin que un juez intervenga, añadió.

Paloma Valencia quiere ser la próxima inquilina del Palacio de Nariño. Foto: Semana / Presidencia

La candidata reveló el decreto 0174 del Ministerio de Agricultura “por el cual se adoptan medidas para la reubicación, relocalización, temporal o definitiva de unidades de producción agropecuaria y activos rurales, necesarias para el reordenamiento social y productivo climáticamente inteligente, en el marco de la Emergencia Económica y Social declarada mediante Decreto 150 de 2026″.

Según Valencia, el Gobierno Petro “dice que los propietarios pueden demandar la decisión, pero eso tomará años y, mientras tanto, otros ocuparán los predios. La Corte Constitucional tumbó en 2024 la extinción de dominio express y, en el proyecto de jurisdicción agraria, mantuvimos la fase judicial de los procesos más importantes. Están rompiendo los acuerdos. Esto pone en riesgo la propiedad rural en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó”.

Valencia advirtió que solicitará a la Corte Constitucional que tumbe lo que considera es “un atropello”.

Con documentos en mano, la política uribista dijo que el gobierno también permitió que la Agencia Nacional de Tierras compre predios de manera express.

La única forma de transportarse de manera segura en Córdoba es con pequeñas canoas. Foto: AFP

“En un solo acto realizarán un proceso que normalmente dura meses para determinar la viabilidad técnica del predio. Esto es un boquete para todo tipo de corrupción”.

Este mes, añadió Valencia, “denuncié cómo estarían cobrando el 10 % de comisión en las compras de predios en la Agencia Nacional de Tierras a través de contratos de mandato”.

El Ministerio de Agricultura no se ha referido oficialmente a la preocupante denuncia de Valencia, quien se ha convertido en el dolor de cabeza del gobierno de Gustavo Petro porque sus demandas han tumbado varias iniciativas promovidas por esta administración en la Corte Constitucional.

Inundaciones en Montería, Córdoba. Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

Recientemente Valencia celebró que la Corte tumbara las facultades especiales que el gobierno le había concedido al Ministerio de Agricultura para remover a los administradores de tierras.

“¡Logramos otra victoria contra los abusos del gobierno Petro! Gracias a mi demanda, la Corte tumbó las facultades que quería usar Minagricultura para perseguir a los gremios del agro”, dijo Valencia a través de sus redes sociales.

Para Valencia, el gobierno pretendía remover a los administradores y representantes legales, suspender las personerías jurídicas, imponer multas diarias y exigir la entrega de toda la información financiera. “Era un ataque a la independencia del sector agropecuario”, estimó.

Como si fuera poco, ella fue quien demandó la reforma pensional de Gustavo Petro por un error de procedimiento y la iniciativa que se convirtió en ley porque fue aprobada en el Senado y la Cámara está tambaleando en la sala plena de la Corte.