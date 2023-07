“El Gobierno ha dejado solo al Valle”: gobernadora critica al presidente Petro y rechaza apoyo de Francia Márquez a la primera línea

Cuando se abordaron estos dos puntos, Roldán no se guardó nada y expresó lo que ha venido sintiendo desde que ambos, Petro y Márquez, llegaron a la Casa de Nariño. Sobre el presidente, aseguró que él no ha sabido corresponder al respaldo que recibió en las urnas, no solo en el Valle del Cauca, sino de todo el suroccidente del país.