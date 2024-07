El Gobierno Petro ahora va por los servicios públicos. SEMANA revela detalles del texto que meterá en cintura a las empresas prestadoras

SEMANA conoció las líneas gruesas de la iniciativa. Entre ellas, hay un artículo para fortalecer la vigilancia y el control del Estado a las empresas que prestan los servicios públicos en Colombia. A juicio de Quiroga, la superintendencia no ha ejercido de forma eficaz sus funciones de vigilancia porque no tiene las herramientas para hacerlo. Hoy, esa entidad solo cuenta con personal en siete ciudades capitales.

El mínimo vital contempla que no se les pueda suspender el servicio a familias que no tengan los medios económicos para pagar sus recibos. Se habla de personas en pobreza extrema, desempleados, pobladores de zonas periféricas y rurales que están desprotegidos.

¿Incentivo al no pago?

Aunque para algunos sectores el proyecto promovería un incentivo al no pago de los servicios, el superintendente Quiroga cree lo contrario. No se descarta que el Estado destine un pequeño subsidio para financiar. “El mínimo vital es para las personas que estén en estado de debilidad manifiesta”, explicó.

Los servicios los seguirán prestando empresas públicas, privadas y comunidades, tal como ocurre hoy y está consagrado en la Constitución. Es decir, no habrá estatización, le dijo Quiroga a SEMANA. “El Estado ha sido ineficiente en garantizar la calidad y la eficacia de los servicios públicos. Una gran parte del país no tiene servicios con calidad, eficiencia y continuidad”, agregó.

Según cifras del director de Planeación, Alexánder López, hay 12,8 millones de personas sin acceso a acueducto, de las cuales 3,2 millones no cuentan con agua potable. Como si fuera poco, 818.000 viviendas (cerca de 4 millones de personas) no cuentan con energía eléctrica.

SEMANA consultó al experto Carlos Alberto Atehortúa, quien dijo: “Si llegan más empresas, no se puede afectar la competencia, esta ley no afecta la competencia, no restringe el acceso al mercado”. Explicó que el Grupo Energía Bogotá, el Acueducto de la capital y Empresas Públicas de Medellín, entre otras, “no tendrán afectación y podrán prestar los servicios”.

“Hablar de que lo privado tiene que desaparecer y que lo público es lo único que funciona son dogmatismos que la ciencia ha demostrado que no son ciertos. Queremos que sea concertada, que no se improvise, que no cambiemos lo que funciona, que actualicemos lo que haya que actualizar, pero que no nos equivoquemos tratando de hacer populismo”, señaló Sánchez.