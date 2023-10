“El gran responsable de lo que está pasando entre Cruz Verde y Sanitas es el Gobierno”: representante Andrés Forero

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, arremetió contra el gobierno de Gustavo Petro por la crisis de salud que se evidencia en el sector. Dijo que tiene que ver con los presupuestos máximos que no se han atendido y que evidencian cierta negligencia por parte del gobierno.

“El Gobierno ha pagado tarde y no ha pagado los ajustes del año 2022 de presupuestos máximos que ascienden a 819.000 millones de pesos”, dijo.

Aclaró que, en este caso, las EPS simplemente actúan como intermediarias y que la deuda realmente sería del Estado, por la cual los pacientes del país estarían en riesgo de no recibir las atenciones que requieren.

El congresista del Centro Democrático recordó que, a finales de septiembre, desde el Ministerio de Salud le habían reconocido, a través de un derecho de petición, que las deudas de las EPS por presupuestos era cercana a los 820 millones de pesos. Reclamó que el viceministro de Prosperidad Social Luis Alberto Martínez no le contestó una parte de la solicitud sobre los recursos.

“Tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento. Cruz Verde no ha recibido por parte de dicha EPS un plan de pago, y, a la vez, la aseguradora ha desatendido los acuerdos a los que se había comprometido, situación que hace insostenible el suministro desde las perspectivas financiera, legal y técnica”, anunciaron a través de un comunicado.

En ese sentido, Cruz Verde no cuenta con disponibilidad para la dispensación de algunos productos como es el caso de pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles, entre otros insumos que no hacen parte del Plan Básico de Salud (PBS) a los afiliados de EPS Sanitas.