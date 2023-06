El ingeniero Rodolfo Hernández dijo que perdió las elecciones presidenciales “por no recibir politiqueros”

El ingeniero santandereano Rodolfo Hernández adoptó una estrategia de marketing con la que pretende divulgar varios videos de hechos políticos del país y conocer qué opinan los colombianos de él. Al menos, los santandereanos, el nicho de electores que busca que lo respalden en su intento de alcanzar la gobernación en ese departamento.

Este miércoles, el ingeniero, quien ha guardado silencio desde que perdió las elecciones presidenciales frente a Gustavo Petro en julio de 2022, habló de la campaña pasada y entregó las razones de su derrota.

Dijo que él no traicionó a nadie y que tampoco le bajó el ritmo a la contienda en las últimas semanas de las elecciones, cuando decidió viajar a Miami y afirmó que estaba amenazado y lo querían asesinar con cuchillo.

Rodolfo Hernández ya no tiene el círculo político del 2022. Varios de sus congresistas aliados hoy no lo respaldan. - Foto: SEMANA

“Nada, yo sé, aquí salgo de la oficina y me dicen traidor. Muy poquitos me han dicho aquí en Bucaramanga, unos cinco, traidor. Yo, callado, porque son los sentimientos y percepciones de las personas. Ellos creen que yo tenía que salir generando una ilusión sobre unos sectores que no nos querían votar a cambio de puestos y contratos y no, para mí eso es traición”, dijo.

Agregó: “Todos esos que me dicen traidores me gustaría que sintieran y se metieran a competir en esto. Todos esos que me gritan, esos nunca han hecho nada. Yo quiero verlos que se metan de concejales aquí en Bucaramanga a ver cómo es, que se postulen de candidatos a la Gobernación o de candidatos a la presidencia con una jauría que no tiene límites”.

En su primer video, con el que apareció después de varios rumores sobre su salud, el exalcalde de la capital santandereana, reveló cómo se enteró del padecimiento del cáncer de colon. Además, dio detalles de cómo fue el acompañamiento médico que ha recibido tras conocerse el diagnóstico.

“Me sentía como lleno, pero no con dolor grande, como lleno cuando usted come más de la cuenta, y no había comido (...) cuando trajeron el resultado me dijeron, usted tiene anemia, ¿cómo así que anemia? Estoy gordo, cachetón y colorado. Me dijeron, usted está perdiendo glóbulos rojos, eso quiere decir que usted está sangrando internamente. ¿Y qué es lo que me sangra? Dijo: usted tiene úlcera, o cáncer; entonces me detectaron cáncer en el colon”.

Rodolfo Hernández le envió un derecho de petición a la alcaldesa Claudia López. ¿Qué le pide? - Foto: SEMANA

El ingeniero Hernández aprovechó el espacio para revelar detalles de su tratamiento, que lo ha realizado en Bucaramanga y Bogotá. Pero, a pesar del duro diagnóstico, asegura que el cáncer no lo va a vencer; además, el diagnóstico se hizo a tiempo, por lo que podrá superarlo más fácilmente.

Dijo no tenerle miedo al cáncer ni a la quimioterapia, que seguirá el tratamiento para atender su padecimiento; no obstante, el excandidato presidencial aseguró que sus contradictores se están aprovechando para decir que se va a morir.

Rodolfo Hernández aún no sabe qué pasó con Juliana, su hija desaparecida hace más de 10 años. - Foto: SEMANA

“De aquí a que eso se desarrolle (el cáncer) pueden pasar 6, 7, 8, 10 años. (...) Todos los que están haciendo fiesta para que yo me les muera mañana, o pasado mañana, o antes de las elecciones más a fondo el ataque (...) ahora todos los políticos van a quedar mamando, pero mamando”. Además, expresó, irónicamente, que intensificará su campaña política, dedicándole 20 horas al día durante tres meses.

Hernández siempre se ha preocupado por su imagen. Quienes están detrás de esta campaña de expectativa son un grupo de asesores europeos que él constructor contrató desde hace varios meses.