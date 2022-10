“El ladrón juzga por su condición”: Francia Márquez arremetió con toda contra Francisco Santos por criticar suntuosa fiesta de la vicepresidenta

La vicepresidenta Francia Márquez rompió su silencio sobre la suntuosa fiesta que tuvo un costo superior a los 52 millones de pesos una vez que se dio la posesión del presidente Gustavo Petro y de ella en la Vicepresidencia de la República, alto cargo del Gobierno nacional.

Márquez se pronunció por medio de su cuenta de Twitter, lanzando agudos dardos en contra del exvicepresidente Francisco Santos del gobierno del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, exfuncionario que criticó fuertemente a Francia Márquez por la suntuosa fiesta, la cual -según se denunció- contó con DJ y cocinero cercano.

La aireada postura de la vicepresidenta se dio por los trinos que publicó Francisco Santos, en los cuales detalló el nivel de austeridad que tocó el expresidente Uribe cuando se posesionó en la Casa de Nariño.

“En las dos elecciones y posesiones de @AlvaroUribeVel y yo no se hicieron fiestas ni celebraciones. Al contrario al otro día a las 6 a.m el 8 de agosto estuvimos en Valledupar. No había trago y el que quisiera tomar lo compraba. La austeridad comenzaba por casa. 8 años”, publicó Santos.

Y en otro mensaje detalló: “Uribe siempre decía estos recursos no son míos ni suyos y hay que cuidarlos y no malgastarlos. Una lección de vida que ojalá @petrogustavo y @FranciaMarquezM aprendan. Si van a vivar sabroso que sea con sus recursos. No los de los ciudadanos”.

E inmediatamente Francia Márquez le respondió: “¿Quién dice esto? ¿Usted señor @PachoSantos? ¿Un hombre que ha ordeñado al Estado toda la vida? ‘El ladrón juzga por su condición’”.

La polémica fiesta

Se ha conocido un nuevo escándalo por derroche de dinero en eventos de la Presidencia de la República. Esta vez, para celebrar la posesión presidencial de Gustavo Petro el 7 de agosto, se llevó a cabo una fiesta privada en la que hubo presencia de DJ, costosas bebidas, chef privado, entre otras excentricidades que fueron sacadas del bolsillo de los colombianos. Según el contrato, la celebración terminó costando cerca de 52 millones de pesos.

Según los contratos de las empresas prestadoras de los servicios de catering, dados a conocer a través de la red social Twitter por el abogado especialista en Derecho Público Daniel Briceño, este lunes 17 de octubre en la tarde, la fiesta de la vicepresidenta, Francia Márquez, inicialmente había sido presupuestada en 38.868.951 pesos.

Uno de los momentos más esperados de la fiesta de posesión fue la comida, que estuvo a cargo del reconocido chef de comida del Pacífico Rey Guerrero, quien además es muy cercano a Francia Márquez y fue el encargado de todas las elaboraciones gastronómicas del evento. Entre esas no faltó lo típico de esa región: pinchos de langostino, rollos de carne de jaiba ahumada, empanadas de camarón, entre otros. Al chef le pagaron la suma de 23.024.000 pesos.

Rey Guerrero.

De los eventos previos a la posesión, el primero fue el 6 de agosto, cuando el entonces presidente Iván Duque recibió a las delegaciones internacionales que asistieron a la posesión de Petro para 100 personas, la cual costó en total 15.600.000 pesos.

Luego fue un almuerzo protocolario de despedida de Iván Duque, su gabinete y cúpula militar para 100 personas, que en total costó 11.670.000 pesos.

Después, el tercer evento fue para celebrar la posesión del nuevo presidente, Gustavo Petro, donde hubo presencia de 500 invitados. Allí, la comida fue hasta para tirar para el cielo, con música, DJ y decoraciones, todo por un costo de 68.570.000 pesos.

Por otro lado, algo que ha llamado la atención fueron los gastos para decorar con flores la Casa de Nariño, por un valor de 28.060.200 pesos.

Finalmente, SEMANA consultó con Mauricio Lizcano, director del Dapre, sobre esta denuncia; sin embargo, aunque comentó que respondería a las inquietudes, aún no lo ha hecho.