El mensaje del expresidente Ernesto Samper para el ELN durante su visita a Caracas: “No podemos dejar esperando”

El expresidente Ernesto Samper volvió a dar un espaldarazo a los diálogos de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde Caracas, donde está instalada la mesa de negociaciones, reconoció la importancia de retomar las conversaciones en el punto en que las dejó Juan Manuel Santos y pidió al grupo subversivo humanizar el conflicto mientras se llega a un acuerdo.

Desde la cuenta en Twitter del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se hizo eco de las declaraciones de Samper. “Hoy, desde Caracas, el expresidente expresó su respaldo a la mesa de diálogos entre el Gobierno nacional y el ELN, y resaltó la urgencia de la humanización del conflicto mientras llega la paz”, se lee en el trino.

La publicación estuvo acompañada de un video en el que aparece Samper pidiendo proteger la vida de los pobladores en las zonas de conflicto, así como detener el reclutamiento de menores de edad y dejar por fuera de los enfrentamientos armados a la población civil.

“Hemos estado esta mañana trayendo un mensaje sobre la necesidad de humanizar el conflicto mientras llega la paz. No podemos dejar a los territorios esperando a que se consolide de la paz acá para proteger sus vidas, sus bienes, sus escuelas; para que no recluten a los menores, para que no haya enfrentamientos que afecten a la población civil”, expuso.

Según él, visitó Caracas para manifestar su apoyo a los diálogos en el marco de la “paz total”, una de las mayores apuestas del gobierno de Gustavo Petro, pero en especial para clamar la humanización del conflicto durante las negociaciones.

“El objetivo de esta visita era, primero, celebrar que el nuevo Gobierno ha puesto en marcha este mecanismo de paz con el ELN que es tan importante para avanzar en la paz total que propone el presidente Petro y, segundo, para decirles que no olviden el tema de la humanización”, agregó.

Hoy, desde Caracas, el expresidente @ernestosamperp expresó su respaldo a la mesa de diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN, y resaltó la urgencia de la humanización del conflicto mientras llega la paz. pic.twitter.com/mw4CcMFuTC — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) December 1, 2022

Samper ya había dado a conocer su visita a Venezuela. El pasado 30 de noviembre, en Twitter, comentó que se reunió con Nicolás Maduro para conversar acerca de los diálogos que mantiene con la oposición en ese país.

“Hoy tuve una excelente reunión con el presidente Maduro sobre el diálogo político y social de su gobierno con la oposición en México. Encontramos muchas coincidencias con los contenidos del último diálogo que promovió Unasur cuando me desempeñé como secretario general en 2016″, publicó.

Gobierno mediará entre el ELN y las disidencias de las Farc

El pasado 30 de noviembre, el Gobierno nacional del Pacto Histórico, escuchando los urgentes llamados que ha hecho la comunidad en el departamento de Arauca y el propio Congreso de la República, anunció que buscará activar una mediación bajo una conversación con la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc con la finalidad de que paren las confrontaciones y hechos violentos.

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, indicó que el Gobierno no escatimará esfuerzos para que los grupos armados ilegales que amenazan esa región del país tomen conciencia y dejen las armas por medio de la política de ‘paz total’.

“Todos los mecanismos que permitan reducir la violencia y están apegados a la Constitución y la ley son bienvenidos, ya estamos en conversaciones”, sostuvo Rueda.

Además, comentó: “La coherencia supone que todas las instituciones que creemos y que tenemos responsabilidades con la vida de los colombianos tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para dar respuesta a ese reto”.

Valga recordar que las disidencias de las Farc, al igual que el ELN, han mostrado su intención de subirse al bus de la paz total que busca concretar el Gobierno nacional con las principales estructuras criminales del país, entre las que también se encuentra el Clan del Golfo.