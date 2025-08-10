Tras el nuevo parte médico del estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el abogado del congresista expresó su molestia con el presidente Gustavo Petro por un mensaje que envió a través de redes sociales.

“Miserable”, fue el corto pero contundente mensaje que envió Víctor Mosquera Marín en respuesta a lo dicho por Petro.

“El senador Miguel Uribe Turbay es hoy, antes que nada, un ser humano vivo; en su estado, no debe ser manipulado por nadie. Se trata de lo fundamental: la dignidad humana”, dijo el mandatario.

El mensaje fue interpretado por muchos como salido de tono por la condición del senador tras el nuevo parte médico de la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá.

“Gustavo Petro, su comentario causa repudio e indignación. ¿Acaso está acusando a los médicos? Miguel Uribe está luchando por su vida, porque contradictores políticos y odiadores de su familia, manipularon a los criminales que le hicieron daño. Usted lo sabe”, cuestionó el exsenador Ernesto Macías.

El senador sigue en cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe de Bogotá. | Foto: ALEXANDRA RUÎZ POVEDA-SEMANA

Por parte de la Fundación Santa Fe de Bogotá informaron que el estado clínico de Uribe Turbay revirtió a una “condición crítica” por una hemorragia en el sistema nervioso central. “Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, afirmaron desde el centro médico.

Además, dijeron que requirieron reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir con su evolución, por lo que continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente.

“Se reitera condición crítica y su pronóstico permanente de carácter reservado”, señalaron desde la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Ante el nuevo parte médico de Miguel Uribe, la esposa del senador, María Claudia Tarazona, pidió a los colombianos unirse en oración por el estado de salud de Uribe.

“Quiero convocar a todos los colombianos para unirnos a través de la oración y pedir por la unión y la paz de Colombia. Para Miguel su propósito y causa de vida es un país en paz y hoy él nos necesita unidos para honrar su lucha y para pedir por su completa sanación”, afirmó.

María Claudia Tarazona se pronunció luego de nuevo parte médico de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Instagram: @maclaudiat

Por eso invitó que este lunes 11 de agosto a las 7:30 p. m. los colombianos que lo deseen se puedan unir para rezar el rosario “con fe y esperanza” para pedir por la recuperación de Uribe Turbay.