El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, responde si el Cartel de los Soles es una organización narcotraficante

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estuvo este martes, 16 de septiembre, en el Congreso de la República atendiendo una citación a moción de censura en la plenaria de la Cámara de Representantes.

El debate duró aproximadamente unas cinco horas, pero finalmente se levantó por falta de cuórum y por esa razón, el debate continuará el miércoles, 17 de septiembre.

Aunque algunos congresistas del Centro Democrático, Cambio Radical y del Pacto Histórico alcanzaron a intervenir, el debate quedó abierto y continuará con las posturas que darán desde otros sectores políticos.

Mientras que se desarrollaba este debate, la plenaria del Senado aprobó una proposición del senador Jota Pe Hernández para que se declare al Cartel de los Soles como una organización criminal y terrorista transnacional.

El congresista de la Alianza Verde logró el respaldo de sus colegas y se aprobó dicha propuesta, a pesar de que el presidente Gustavo Petro ha dicho que ese cartel “no existe”.

Al terminar la moción de censura, el general (r) Pedro Sánchez fue abordado por los medios de comunicación para preguntarle por su postura frente a este cartel.

“Nosotros determinamos la amenaza criminal y terrorista como base en un documento que se llama análisis de las capacidades críticas de la amenaza. Básicamente, ese documento establece tres grupos grandes que se fracturan entre ellos porque su interés son las drogas, la ambición y no la ideología", dijo el ministro de Defensa.

Agregó: “En esos grupos están: el Clan del Golfo, el cartel del ELN y el cartel de las disidencias en todas sus variaciones. Nuestro enfoque es contra esas amenazas”.

El ministro de Defensa no incluyó al cartel de los Soles en esos grupos que son de interés del Gobierno Petro para luchar contra ellos como amenazas.

Pese a las múltiples investigaciones judiciales de Estados Unidos que acreditan la existencia del Cartel de los Soles y la participación de Nicolás Maduro en esa red que, según el Gobierno norteamericano, “es dirigida por Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen de Maduro” para el Gobierno Petro no hay evidencia de ello.

Nicolás Maduro. | Foto: AP

“El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio. Le propuse a EE. UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter", dijo Petro en agosto de 2025.