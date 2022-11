“El Pacto Histórico contempla ganar 600 alcaldías y la mitad de las gobernaciones en 2023”: Alirio Uribe

A menos de un año de las elecciones regionales, el Pacto Histórico, la coalición que validó la inscripción de Gustavo Petro a la presidencia, encendió motores para quedarse con el poder local.

Este martes, el senador Gustavo Bolívar y el representante Alirio Uribe grabaron un video de 30 minutos donde expusieron las que consideran son sus reglas de juego de cara al nuevo año.

En la conferencia, Uribe confirmó que “el Pacto Histórico contempla ganar 600 alcaldías y la mitad de las gobernaciones en 2023″. Lo dijo basado en que hay municipios del país donde el 98 % de sus electores respaldaron a Gustavo Petro y a Francia Márquez en las pasadas elecciones presidenciales.

En las cuentas del petrismo también está alcanzar 3.000 concejos y 600 diputados en Colombia. “Ojalá, la mitad sean mujeres”, expresó Gustavo Bolívar.

Ambos dirigentes coincidieron en la importancia de que cada uno de los aspirantes a alcaldías y gobernaciones analice sus posibilidades. “Cualquier candidato que quiera aspirar debe tener el aval de uno de nuestros partidos”, expresó Bolívar.

Por su parte, Uribe dijo “que ningún partido del Pacto Histórico debe dar avales individuales, es decir, no se podrá llegar a un municipio donde un aspirante lo avale el Polo Democrático y otro el Mais. Lo ideal es el consenso y, si no es posible, hay que habilitar un mecanismo democrático”, explicó.

Uribe fue claro y dijo que habrá zonas donde el Pacto Histórico no tendrá un candidato de peso y se tendrá que analizar las alianzas con sectores ideológicos afines. “Si ese candidato de peso lo tienen los liberales o los verdes, deberíamos tratar, como frente amplio, de apostarle a una alianza, pero donde tengamos candidatos propios podremos ir solos”, detalló.

Quien aspire a ser alcalde o gobernador por el petrismo deberá inscribirse por cualquiera de los partidos del Pacto Histórico, pedir el aval de una de las colectividades y posteriormente, según ellos, un comité analizará la meritocracia. “No podemos saltarnos a candidatos que llevan trabajando varios años en un partido y de repente, darle la oportunidad a alguien que llega a última hora y pasa por encima”, explicó Bolívar.

Por esto, Alirio Uribe dijo que hay que evitar los colados. “Ahora, los candidatos de derecha, los que eran uribistas, dicen que son del Pacto Histórico por conveniencia y para ganar las elecciones. Sí tiene que haber un filtro de ese tipo”, afirmó.

Quien aspire por el Pacto Histórico debe analizar el escenario político de su región. Si tiene competencia con sectores progresistas, “tiene que disputar la nominación a través de un mecanismo democrático”, explicó Bolívar. El Partido Liberal y la Alianza Verde son las colectividades con las que más se tiene afinidad política, añadió.

“Si hay candidatos del Verde y el Partido Liberal, que son más fuertes que los de nosotros, habría que mirar si hay un consenso o realizar una consulta interna entre los candidatos”, explicó el senador.

Por su parte, Alirio Uribe confirmó que en una reunión que ya sostuvieron los partidos del Pacto Histórico quedó claro que, eventualmente, en algunas regiones podrían abrirse las listas a asambleas y concejos territoriales. “Pero se hizo como una excepción porque nosotros tenemos que defender las listas cerradas”, aclaró Uribe.

El petrismo insistirá en una comisión de avales de alto nivel que blindará las candidaturas de aspirantes señalados por corrupción en las regiones.

Gustavo Bolívar no se despidió del video hasta no expresar una de sus preocupaciones: “¿Qué hacer para que esos avales no lleguen a manos de quienes arribaron al final de la campaña, a los que se han ido subiendo al bus de la victoria, a quienes no trabajaron, no querían a Petro y lo tildaban de guerrillero, comunista y asesino?”.

Alirio Uribe respondió a su interrogante. “Vamos a tener dos tipos de candidatos, los que son de las entrañas del Pacto Histórico y pueden haber otros, un poco más lejos, que serían los del frente amplio, con quienes haríamos un acuerdo político, sabiendo que nunca fueron petristas, pero que sean decentes”.

La idea de Uribe y Bolívar es seguir adelantando pedagogía electoral de cara a las elecciones regionales del 2023.