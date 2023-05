El Pacto Histórico y la nueva pelea que se avecina por la presidencia del Senado tras la salida de Roy Barreras

La salida del Senado de Roy Barreras, tras una decisión del Consejo de Estado por doble militancia, agitó los ánimos en el Pacto Histórico, la coalición que lidera el presidente Gustavo Petro.

Barreras ha sido claro en que no apelará la decisión en su contra, aunque algunos juristas creen que en su caso no aplica ninguna apelación ni reposición.

Sin embargo, podría solicitar una aclaración del fallo al Consejo de Estado que le garantiza una o dos semanas más en la presidencia del Senado y de paso un acompañamiento al tránsito de las reformas laboral, pensional y de salud del gobierno Petro que atraviesan por uno de los momentos más cruciales.

Apenas Barreras quede por fuera del cargo, el senador Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal será el nuevo presidente y quien tendrá que convocar a una nueva elección del sucesor de Roy Barreras, al menos hasta el 20 de julio.

Pinto, cercano al expresidente César Gaviria, tiene la potestad de extender los tiempos y convocar a la elección cuando él considere necesario. Sin embargo, tendrá que hacerlo.

Alexander López también contempla la aspiración a la presidencia de Senado. - Foto: Polo Democrático

Como están las cosas, hay sectores políticos tradicionales que creen que la pelea de Gustavo Petro con el Partido Liberal podría pasarle una cuenta de cobro porque Pinto podría convocar la elección en el orden del día en semanas y no en días.

La escogencia del nuevo presidente del Senado será una nueva batalla campal.

SEMANA conoció que tan pronto se supo de la salida de Roy Barreras del Senado, un mensaje de un congresista llegó al chat de la bancada del Pacto Histórico. “Si sale Roy, el Senado debe hacer otra elección para definir presidente. Si se respetan los acuerdos, debe ser alguien del Pacto para que culmine”, escribió el representante cuyo nombre no reveló la fuente.

La senadora María José Pizarro podría convertirse en presidencia del Senado. - Foto: Foto: AFP

Es decir, en el petrismo creen que ese sector del que hacía parte Roy Barreras, debe elegir sucesor.

De hecho, el senador Alexander López, del Polo Democrático, ya está haciendo lobby político porque estima que podría convertirse en el sustituto.

De hecho, tras la salida del senado de Gustavo Bolívar, López, quien es cercano a la vicepresidenta Francia Márquez, podría quedarse con la presidencia, al menos durante un mes. Sin embargo, también pesa el nombre de María José Pizarro.

César Gaviria, ¿se meterá en la pelea de la presidencia del Senado para sacarse un clavo con Gustavo Petro? - Foto: NELSON CARDENAS@cantarranasur

SEMANA también estableció que de otros sectores, como el Liberal, Cambio Radical, La U y el Partido Conservador, hay algunos dirigentes que consideran que, como ya no hay coalición porque Gustavo Petro la voló en 1.000 pedazos, no se deberían respetar los acuerdos y elegir a un presidente de otro sector político porque el nombre de Alexander López, a juicio de algunos senadores consultados por SEMANA, no genera consensos y, al contrario, produce resistencia.

Por ahora, nadie sabe qué ocurrirá, pero todo empezará a decantarse el día en que Roy Barreras abandone el Senado y Miguel Ángel Pinto asuma la temporalidad en un momento que será crucial para el gobierno Petro porque sus reformas a la salud, pensional y laboral penden de un hilo.