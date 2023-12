“El presidente está actuando de manera infantil, aprovechando el poder que tiene para desquitarse de Antioquia”: senador Juan Felipe Lemos

Esa no ha sido la única decisión del Gobierno nacional contra la región. En cuestión de meses su administración tomó medidas contra la EPS pública del departamento (Savia Salud), arremetió contra una de las principales cajas de compensación (Comfenalco) y hasta le restó recursos para la construcción de vías.

Iván Name se va de frente contra Petro por terminar delegación minera en Antioquia: “Desconoce el camino trazado por nuestra Constitución”

Juan Felipe Lemos (J. L.): Primero, es un desacierto de proporciones gigantescas. Segundo, me parece un acto de agresión contra Antioquia, contra su gente, contra la historia del departamento, una contradicción del presidente. Yo que lo había visto, como compañero en el Senado, defender como el que más la descentralización y la autonomía territorial, veo lo que tanto criticó. Eso no correspondía con la actitud de una persona seria, responsable y coherente. Uno no puede actuar por revanchismo y autoritarismo contra una región.