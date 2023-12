“No aguantamos más”: el angustioso llamado de los hospitales públicos de Antioquia por crisis económica

La Asociación también denunció en un comunicado que, debido a esta situación, varios hospitales presentan escenarios críticos “ante la falta del pago por parte de las EPS, que a la fecha no han podido pagar la prima de navidad, ni los salarios a sus colaboradores, ni han podido pagar los insumos a los diferentes proveedores, generando la insatisfacción de los usuarios y de los funcionarios, cierres de servicios, cese de actividades en varias instituciones y maltratos a los directivos, lo cual no se compadece con la realidad, ya que los hospitales públicos no estamos pidiendo nada diferente a que nos paguen los servicios de salud que ya prestamos La cartera adeudada por las EPS liquidadas, una cifra cercana a los trescientos mil millones de pesos, es una carga que los hospitales de Antioquia no pueden llevar solos”.