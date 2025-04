El presidente Gustavo Petro se sometió a una cirugía estética, confirman fuentes de la Casa de Nariño

SEMANA confirmó que el jefe de Estado se sometió a un procedimiento que le permitió reducir su papada. La cirugía fue ambulatoria y no requirió hospitalización, le dijo a este medio una fuente de la Casa de Nariño.

El presidente no se ha referido oficialmente al tema.

No obstante, al interior de la Casa de Nariño hubo revuelo en la tarde de este lunes 21 de abril porque varios de sus funcionarios no decidían si exponer públicamente al mandatario o no.