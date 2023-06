“El presidente quiere que usted organice el mapa político y prepare todo para las elecciones”: Laura Sarabia sobre plan de Petro para Benedetti

En los chats revelados por SEMANA de las conversaciones que tenían la exjefe de Gabinete Laura Sarabia y el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, ambos exfuncionarios dejaron ver que había algunos planes en marcha, ya que Benedetti no estaba conforme con su cargo.

“El presidente quiere que usted organice el mapa político y prepare todo para las elecciones de octubre”, le dijo Sarabia a Benedetti mientras le contaba las distintas posibilidades que tenían para él.

De hecho, en el Pacto Histórico esta función ya se daba por sentada. Esperaban que Benedetti llegara a Colombia para organizar las elecciones regionales del Pacto Histórico a nivel nacional y poder lograr varias gobernaciones y alcaldías en todo el país. Sin embargo, eso quedó en nada.

Y es que en el Pacto Histórico había pocos liderazgos como el que ejerció Benedetti en la pasada campaña electoral y muchos le atribuyen que haya logrado llevar a Petro a la Casa de Nariño. De hecho, él mismo lo menciona en los audios revelados por SEMANA.

Los chats revelan que Sarabia buscaba la manera de darle responsabilidades a Benedetti, pero él consideraba que le estaban 'mamando gallo'. - Foto: Semana / Getty Image

“Un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, aseguró Benedetti. Sin embargo, en la entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, dijo que cuando se refirió a los 15.000 millones de pesos dijo que nunca recibió dineros. “No, no es que yo, Vicky, haya recogido plata. Yo nunca recogí plata”, afirmó.

Benedetti ha reiterado que fue uno de los que más trabajó porque Petro llegara al poder. “Nadie, nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijue... campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijue..., no ganan nunca. Pa’ que me dé ese tratamiento”, reclamó Benedetti a Sarabia, porque, según él, lo dejaban esperando largas horas para atenderlo o no le daban las citas.

Sin embargo, Sarabia seguía buscando intermediar y le proponía un encuentro. “Sigo buscando todas las opciones y las discutimos el martes con el presidente”, le dijo. Sin embargo, Benedetti consideraba que le estaban ‘mamando gallo’. “¿Hasta ese día?... Jajajaja. Así será de malas… Solo quedará rezar… OK. No te molesto más. Nos vemos el martes a las 10:00 a. m.”. Ella le responde: “Vale”.

Incluso, Sarabia le llegó a ofrecer a Benedetti su puesto como una medida desesperada, pero eso le generaba más molestia porque el exembajador sabía que eso era potestad de Petro, por lo que le aclaraba que no quería ese cargo ni estar en la Casa de Nariño.

Benedetti estaba molesto porque no lo atendían en Palacio. - Foto: Revista Semana

“Tú manejas el poder y manejas el Gobierno y yo no estoy diciendo que me regales un puesto o me des un contrato”, afirmó el exembajador.

También se habló de la posibilidad de que Benedetti fuera canciller, ministro del Interior o embajador en otro país. Por ejemplo, reclamó que a Roy Barreras lo hayan enviado con ese cargo al Reino Unido, aunque Laura le dijo que esa posibilidad se estaba explorando y que podrían hacer algunos ajustes para que Benedetti estuviera conforme.

“Cómo le dije, las únicas embajadas en todo el mundo que tienen requisito de idioma son Washington y UK. Pero reviso cómo se puede cambiar”, aseguró Sarabia.

Sarabia le ofreció la posibilidad de revisar si lo podían enviar a una embajada. - Foto: Revista Semana

“Tú me dices que tú fuiste muy leal conmigo, que me ayudaste para que no me pusieran preso y llegas a la Presidencia, maric..., y como si no me conocieras, le fue mejor a Prada contigo, que nunca trabajó contigo, que no hizo un culo de campaña; le fue mejor a Roy contigo, les fue mejor a todos los ministros que están allá, que no sirven para un cul..., ¿cómo así?”, reclamó Benedetti.

El exministro Prada, que se espera que llegue a ser embajador de Colombia en Francia, denunció a Benedetti ante la Fiscalía por injuria porque el exembajador aseguró que él y su esposa se habían “robado” el Ministerio del Interior.