“El problema mental que tengo”: Gustavo Petro soltó impactante frase en su cuenta de X; este es el mensaje

Este miércoles 12 de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un mensaje que generó gran impacto en las redes sociales.

Lo hizo a través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, donde habló de un “problema mental que tiene”, haciendo referencia a que es una persona que se identifica como “revolucionaria”.

“El problema mental que tengo es que soy revolucionario y no oligarca, usando la Presidencia para hacer negocios personales. Me gustan mucho las mujeres hermosas e inteligentes, pero jamás se me ocurriría hacerme amigo de un pedófilo multimillonario. ¿Será que estoy loco?”, expresó el mandatario colombiano.

El particular mensaje fue una respuesta a un fuerte cuestionamiento del expresidente Andrés Pastrana, con quien Petro ha protagonizado varios roces.

“¿Qué estamos viendo? Un presidente que permanentemente está desvariando. Yo creo que Petro tiene un problema de salud mental”, manifestó esta semana Pastrana en diálogo con Blu Radio.

Sin embargo, el mandatario colombiano ha recibido otra serie de críticas debido a una declaración que dio en la Cumbre de la Celac, en Santa Marta.

El video de su intervención se volvió viral en las distintas plataformas digitales. Tanto así, que varios usuarios le pidieron al presidente que se practicara un examen toxicológico.

Fue el caso de la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien se pronunció sobre ese discurso de Petro en su cuenta personal de X.

“Este personaje no pasaría un examen toxicológico. ¿Ustedes qué opinan?”, sostuvo Cabal.

Hizo lo propio el exministro de Justicia, Wilson Ruiz: “De acuerdo, senadora María Fernanda Cabal, desde hace meses interpuse una denuncia ante la Comisión de Acusación, y seguimos a la espera. Este video lo confirma una vez más; es urgente practicar exámenes médicos y toxicológicos al presidente Gustavo Petro, y que su conducta sea investigada y sancionada conforme a la ley”.

Otros usuarios de X manifestaron: “El presidente Petro ha generado controversia tras su reciente declaración, que ha provocado un intenso debate en redes sociales. La demanda de un examen toxicológico se ha vuelto tendencia y plantea cuestionamientos sobre la transparencia en la política”.

