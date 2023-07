Elecciones 2023: Albert Corredor se inscribió como candidato a la Alcaldía de Medellín con cifra récord de 320 mil firmas

Medellín ha sido noticia en los últimos días por cuenta de los lanzamientos de campaña para la Alcaldía con la finalidad de reemplazar a Daniel Quintero. Federico Gutiérrez fue el primero en hacerlo, al día siguiente hizo el ejercicio Juan Carlos Upegui y este jueves - 6 de julio - Albert Corredor se sumó al listado.

Para respaldar su aspiración política, Corredor decidió recolectar firmas por las calles de Medellín y entregó a la Registraduría 320 mil rúbricas que apoyan su movimiento ciudadano ‘Medellín Nos Une’.

En el evento estuvo acompañado por más de 6 mil ciudadanos que lo acompañaron a la entrega de firmas y allí dejó claro que representará a todos los medellinenses con la inclusión en su programa de gobierno de los jóvenes, las mujeres, los empresarios, comerciantes, población LGBTIQ+, adultos mayores y afros.

¡Gracias familia! Con la compañía de más de 6.000 personas de nuestros barrios, entregamos 319.756 apoyos ciudadanos que avalan nuestra candidatura a la Alcaldía de Medellín.



Con hechos demostramos que la nuestra es la candidatura de la gente y de los barrios. 🤙🏾 pic.twitter.com/27OTB3fybu — Albert Corredor 🤙🏼 (@AlbertCorredor) July 6, 2023

“Medellín necesita un líder que trabaje para la unión, por los niños, los jóvenes y los adultos que han sido olvidados. No necesitamos otra vez a los que se identifican con las mafias del poder; Medellín merece tener un alcalde libre, un gerente capaz de liderar nuevos proyectos de ciudad, de vocación tecnológica y unión de criterios para la convivencia”, expresó Corredor en la Registraduría, donde se inscribió como candidato.

Como el número de firmas fue tan alto, Corredor explicó que la recolección se hizo en diferentes eventos y recorridos por más de 150 sectores populares de la ciudad donde recibió el respaldo ciudadano. En su discurso lanzó la idea de fortalecer los programas tecnológicos para los estudiantes y crear proyectos para que los jóvenes de Medellín entren con fuerza en la aplicación de las inteligencias artificiales. “Seremos líderes para el país y el mundo, porque estamos convencidos que la educación es la herramienta y el poder de la juventud para todos”.

¡Gracias familia! Les confirmo que la nuestra es la primera candidatura inscrita oficialmente a la Alcaldía de Medellín. 🤙🏾#CorredorAlcalde #MedellínNosUne #YoFirméCorredor pic.twitter.com/iNMEmINiwm — Albert Corredor 🤙🏼 (@AlbertCorredor) July 6, 2023

Insistió en la unidad de los empresarios para gestionar una ciudad con desarrollo y generadora de empleo. En ese sentido, señaló que apoyará decididamente los emprendimientos nuevos y ofrecerá lo posible para que los actuales se proyecten y permanezcan. En otro aparte, dijo que trabajará para que los niños tengan lo necesario para estar en la educación pública, los jóvenes se proyecten con salud mental y los adultos y mayores sean dignificados y puedan vivir en una ciudad tranquila, en paz y próspera.

Además, indicó que la llegada de Fico será positivo para la contienda, pero aclaró que la ciudad quiere respaldar las ideas nuevas. “Bienvenido, Federico, a la contienda, nos vemos en los barrios. Medellín NO es un trampolín y ya no come de encuestas amañadas. ¡Mi compromiso con esta ciudad es TOTAL y absoluto y por eso vamos a ganar con propuestas y resultados! Primero está mi ciudad, yo no aspiro a otros cargos”.

Aunque Medellín tiene una amplia lista de precandidatos, las campañas de Albert Corredor; Federico Gutiérrez y Juan Carlos Upegui se empiezan a perfilar como las más opcionadas para ganar en las urnas el 29 de octubre. Sin duda, Fico cuenta con un mayor reconocimiento y fue alcalde de la ciudad, pero en esa región del país pesa más el voto de opinión por lo que allí puede haber variaciones.

Albert Corredor se perfila como uno de los aspirantes que competirá fuertemente con Federico Gutiérrez en la capital antioqueña. - Foto: Prensa Albert Corredor

En todo caso la capital de Antioquia, por ahora, se está tomando la agenda política porque la llegada de Fico movió el ruedo político y obligó a las otras campañas a moverse rápidamente porque, al parecer, estaban en una zona de confort.

Aunque quedan más de tres meses para las elecciones donde los colombianos elegirán alcaldes, gobernadores y otros cargos de elección popular las movidas políticas y acercamientos entre sectores en la capital antioqueña podrían anticiparse por cuenta de la llegada del excandidato presidencial a la contienda.