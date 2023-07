El registrador no genera confianza: crece preocupación por elecciones regionales tras mención en escándalo de Odebrecht

En octubre de este año se llevarán a cabo las elecciones regionales en todo el país, momento en el que se escogerán los nuevos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados en los territorios. Pocos meses antes de los comicios, el registrador Alexander Vega es mencionado por Óscar Iván Zuluaga en audios revelados por SEMANA que prueban que conocía sobre la financiación irregular por parte de Odebrecht a su campaña presidencial.

De acuerdo con el excandidato, el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) colaboró para “sacar en tablas” la investigación por financiación ilegal e insistió en que en la entidad estaba todo organizado para que ninguna prueba lo comprometiera.

Por esta razón, varias figuras expresan su preocupación frente a la transparencia de las elecciones regionales e incluso piden la renuncia de Vega.

Óscar Iván Zuluaga. - Foto: juan carlos sierra-semana

Uno de los más fuertes contradictores del registrador es el expresidente Andrés Pastrana, quien pidió su renuncia y se preguntó por las garantías de las próximas elecciones.

Oyendo los audios de la @RevistaSemana me surgen varias preguntas. ¿Si el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, hoy Registrador Nacional del Estado Civil, habría incurrido en al menos 4 delitos: Fraude Procesal, Prevaricato, Obstrucción a la… — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) July 5, 2023

“Oyendo los audios de la Revista Semana me surgen varias preguntas. ¿Si el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, hoy registrador nacional del Estado Civil, habría incurrido en al menos 4 delitos: fraude procesal, prevaricato, obstrucción a la justicia y soborno a testigos? ¿Qué garantías nos da este registrador para las próximas elecciones? Por el bien de la democracia, señor Vega, dé un paso al costado. ¡Renuncie!”, publicó el expresidente en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la representante Catherine Juvinao, quien ha sido una dura crítica del registrador, aseguró que la “integridad” de las elecciones está en riesgo.

Y pensar que a este corrupto el Congreso le acaba de aprobar un código electoral que pone en riesgo la integridad de la @Registraduria y de las elecciones. Apoyado sin chistar hasta por los sectores alternativos.



El mismo que tapó Odebrecht en el CNE. https://t.co/0806UFxO1q — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) July 1, 2023

“Y pensar que a este corrupto el Congreso le acaba de aprobar un Código Electoral que pone en riesgo la integridad de la Registraduría y de las elecciones. Apoyado sin chistar hasta por los sectores alternativos. El mismo que tapó Odebrecht en el CNE”, manifestó Juvinao.

Quien también insiste en pedir la renuncia de Vega es Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral. Adicionalmente, este afirma que la transparencia de la próxima contienda electoral está en riesgo.

Alexander Vega. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Una burla a la democracia colombiana y es lamentable que la cabeza visible de la organización electoral esté tan triste y vergonzosamente involucrado en este episodio”, dijo el exmagistrado en SEMANA.

Los cuestionamientos también vienen del Pacto Histórico. El exsenador Gustavo Bolívar aseguró que tanto Vega como Carlos Camargo, exmagistrado del CNE que también fue mencionado en los audios, deben explicaciones.

El hoy Registrador Nacional y el hoy Defensor del Pueblo eran miembros del CNE que exoneró a Zuluaga de toda culpa por la financiación corrupta de Odebrecht.

Vega y Camargo deben dar explicaciones claras al país. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 5, 2023

“El hoy registrador nacional y el hoy defensor del Pueblo eran miembros del CNE que exoneró a Zuluaga de toda culpa por la financiación corrupta de Odebrecht. Vega y Camargo deben dar explicaciones claras al país”, aseveró Bolívar.

Registrador Alexander Vega rompió su silencio y respondió por escándalo de audios revelados por SEMANA

Alexander Vega Rocha, registrador nacional, rompió el silencio en medio del escándalo por los audios que prueban que Óscar Iván Zuluaga sí sabía del ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña presidencial. De acuerdo con el excandidato, el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) colaboró para “sacar en tablas” la investigación por financiación ilegal e insistió en que en la entidad estaba todo organizado para que ninguna prueba lo comprometiera.

Alex Vega y Óscar Iván Zuluaga - Foto: SEMANA

Frente a esto, el registrador desmintió a Zuluaga y aseguró que no existió ningún pacto o compromiso con el excandidato.

“Las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos. No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación”, indicó el registrador en un comunicado.

Además, frente a las dos investigaciones sobre el ingreso de dinero irregular a la campaña de Zuluaga que el Consejo Nacional Electoral archivó mientras era magistrado, Vega aseguró que no fue ponente de ninguna.

“Es importante ratificar y aclarar que no fui ponente de ninguna de las dos investigaciones de las campañas presidenciales 2014, adicionalmente, en el momento en que la sala plena del Consejo Nacional Electoral tomó las decisiones, no era presidente de la corporación”, agregó.

El registrador anexó las resoluciones que absolvieron en su momento a Zuluaga, en las que aparece Idayris Carrillo Pérez como presidenta de la corporación.

Finalmente, el registrador aseguró que sus actuaciones como magistrado de la corporación estuvieron siempre “bajo el marco de la ley”.

“Por último, mis actuaciones como magistrado siempre estuvieron bajo el marco de la ley, atendiendo las pruebas de cada expediente y con respeto por la autonomía e independencia de cada uno de sus miembros, como también de las decisiones colegiadas del Consejo Nacional Electoral”, concluyó el registrador nacional.