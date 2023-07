El pedido de Andrés Pastrana: “Por el bien de la democracia, que el registrador Alexander Vega dé un paso al costado”

El expresidente Andrés Pastrana no oculta su inconformidad con la labor que realiza el registrador Alexander Vega. Y menos, después de que el alto funcionario resultara salpicado en los audios de confesión de Óscar Iván Zuluaga donde reconoció el respaldo de Odebrecht a su campaña política del 2024.

En las grabaciones que reveló SEMANA, el excandidato presidencial del Centro Democrático dijo que Vega, entonces presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), colaboró para “sacar en tablas” la investigación por financiación ilegal e insistió en que en la entidad estaba todo organizado para que ninguna prueba lo comprometiera. Desde luego, el tribunal electoral archivó el proceso contra Zuluaga en 2017.

Esas palabras de grueso calibre se las confesó Zuluaga a Daniel García Arizabaleta, exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe, quien decidió romper su silencio, revelarlas a la Fiscalía y buscar un acercamiento con el organismo judicial que le permitiera un beneficio penal.

Andrés Pastrana es uno de los más fuertes críticos de Alexander Vega. - Foto: SEMANA

Ante el calibre de las declaraciones que comprometen al registrador, Andrés Pastrana escribió un mensaje en Twitter en contra del funcionario:

“Oyendo los audios de la Revista Semana me surgen varias preguntas. ¿Si el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, hoy registrador nacional del estado civil, habría incurrido en, al menos, cuatro delitos: fraude procesal, prevaricato, obstrucción a la justicia y soborno de testigos, qué garantías nos da este registrador para las próximas elecciones?”.

Por eso, el expresidente remató su mensaje diciendo que, por el bien de la democracia, “señor Alexander Vega, dé un paso al costado. ¡Renuncie!”.

Horas después de estallar el escándalo, el registrador expidió un comunicado de prensa, desmintió a Óscar Iván Zuluaga y aseguró que no existió ningún pacto o compromiso con el excandidato.

“Las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos. No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación”, indicó el registrador.

Además, frente a las dos investigaciones sobre el ingreso de dinero irregular a la campaña de Zuluaga que el CNE archivó mientras era magistrado, Vega aseguró que no fue ponente de ninguna.

María Fernanda Cabal y Óscar Iván Zuluaga. - Foto: SEMANA

“Es importante ratificar y aclarar que no fui ponente de ninguna de las dos investigaciones de las campañas presidenciales 2014, adicionalmente, en el momento en que la sala plena del Consejo Nacional Electoral tomó las decisiones, no era presidente de la corporación”, agregó.

El registrador anexó las resoluciones que absolvieron en su momento a Zuluaga, en las que aparece Idayris Carrillo Pérez como presidenta de la corporación.

Comunicado Alexander Vega sobre audios de Oscar Iván Zuluaga. - Foto: Tomada de Twitter registrador Alexander Vega

Finalmente, el registrador aseguró que sus actuaciones como magistrado de la corporación estuvieron siempre “bajo el marco de la ley”.

“Por último, mis actuaciones como magistrado siempre estuvieron bajo el marco de la ley, atendiendo las pruebas de cada expediente y con respeto por la autonomía e independencia de cada uno de sus miembros, como también de las decisiones colegiadas del Consejo Nacional Electoral”, concluyó el registrador nacional.