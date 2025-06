Elecciones 2026: 37 aspirantes a la Presidencia se han inscrito para recoger firmas. La mayoría son desconocidos, pero quieren estar en la contienda

Lo cierto de las firmas es que se trata de un proceso un poco extraño, aún porque no está reglamentado propiamente y se supone que los candidatos no pueden hacer campaña, entre otras razones, porque no están inscritos formalmente. No obstante, el poder dar a conocer algunas propuestas y posturas sobre diferentes temas permite que exista esa ventaja electoral, ya que reunir firmas es una plataforma útil para darse a conocer en los territorios.