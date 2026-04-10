Una alerta se generó en el programa de Vías para la paz del Gobierno nacional, a cargo del Invías, con el que se pretende mejorar las vías rurales del país a través de la participación comunitaria en varios departamentos.

En los contratos LP-DEO-SVR-043-2025, para el mantenimiento de la vía Samaniego - La Llanada - Sotomayor, en el departamento de Nariño; y el LP-DEO-SVR-045-2025, para la rehabilitación y mejoramiento de la vía Arauquita - Saravena en Arauca, aparece mencionada una empresa que en su momento también estuvo vinculada a Centros Poblados, el escándalo del gobierno anterior en el que se habrían girado anticipos por más de 70.000 millones de pesos para llevar internet a zonas rurales del país.

Dentro del Consorcio Provias Arauquita - Saravena se encuentra la sociedad Ing. Construguajira S. A. S., que tiene dentro de su composición accionaria a la empresa ICM Ingenieros S. A. S., la cual estuvo involucrada en el escándalo de Centros Poblados.

El programa de vías para la paz busca mejorar las vías de varios departamentos. (Imagen de referencia). Foto: Invías

Según el certificado de accionistas de Ing. Construguajira S. A. S., que fue expedido en febrero de 2026, ICM Ingenieros S. A. S. tiene el 5 % de participación.

De otro lado, ICM Ingenieros ha sido investigada fiscalmente por la Contraloría General de la República por el entramado de Centros Poblados y se encuentra en el Boletín de Responsables Fiscales N.° 124, con corte a miércoles, 31 de diciembre de 2025.

El hecho ha generado alerta porque en la estructura de la Unión Temporal Centros Poblados, que estaba conformada por cuatro empresas, ICM Ingenieros S. A. S. contaba con el 25 % de participación del proyecto.

Las huellas del “carrusel de la contratación” en la Unión Temporal Centros Poblados

SEMANA consultó al Invías sobre estos procesos y la entidad respondió que, ante las dudas que se han generado, se decidió frenar el proceso y hacer una revisión exhaustiva para verificar los involucrados.

“Los dos contratos mencionados están en audiencia de adjudicación, la cual se encuentra suspendida por respuesta y verificación de observaciones”, aseguraron desde la oficina de comunicaciones del Invías.

El Invías decidió pausar el proceso mientras se hacen verificaciones. (Imagen de referencia). Foto: Invías

Asimismo, dijeron que entre los proponentes no aparece el nombre de Emilio Tapia, quien en el momento del escándalo de Centros Poblados salió relacionado por terceros con varias de las empresas, entre ellas ICM Ingenieros S. A. S.

Desde Invías aclararon que, desde la llegada de Juan Guillermo Jiménez como director de la entidad en enero del 2026, el funcionario ha pedido la verificación de estos procesos para que haya la mayor transparencia posible y se puedan evitar posibles hechos de corrupción o que queden dudas sobre el programa de Vías para la paz del Gobierno nacional.