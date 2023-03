En defensa del presidente Petro: Piedad Córdoba publica video de Nayib Bukele hablando del sistema de salud de Cuba

Un fuerte enfrentamiento sostuvo el presidente de la República Gustavo Petro con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, por la política carcelaria que están aplicando las autoridades del país centroamericano.

El primero en lanzar un dardo fue el mandatario colombiano criticando abiertamente la mega cárcel que construyó Bukele para que permanezcan detenidos los más peligrosos pandilleros de El Salvador, indicando que se trata de “campos de concentración”.

“Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles, no me puedo meter en otros países, del campo de concentración de El Salvador lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da unos escalofríos yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente”, sostuvo Petro.

¿Desde 1993? 30 años…



¿Usted gobernó 30 años?



¿Bogotá? ¿No es usted presidente de Colombia?



Nuestra experiencia:



De más de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito.



Y la reducción fue rápida, porque los muertos no se recuperan. https://t.co/6yA490zMUG — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 2, 2023

Y agregó en una declaración que dio este miércoles 1 de marzo desde Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá: “Hay gente que le gusta ver a la juventud entre las cárceles y creen que eso es la seguridad y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también Colombia”.

Luego respondió Bukele a las pullas de Petro señalando que es preferible la política de los resultados que la retórica, deseándole a su vez a Petro que logre bajar los índices de delincuencia que se registran en Colombia.

Con tecnología de punta está construida la megacárcel. - Foto: via REUTERS

“Señor @petrogustavo. Los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga”, trinó Bukele.

Señor @petrogustavo,



Los resultados pesan más que la retórica.



Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños.



Dios los bendiga. pic.twitter.com/3AV7Ed6MUq — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 1, 2023

Sin embargo, el presidente Petro contraatacó y lanzó un reto a Bukele, para que se discutan las políticas carcelarias de ambos gobierno en un foro internacional público.

Presidente Gustavo Petro y el mandatario de El Salvador Nayib Bukele. - Foto: Foto SOPA imágenes y foto Presidencia

“Pues Nayib @nayibbuke pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles sino universidades. Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional”, dice el mensaje de Petro.

Pues Nayib @nayibbuke pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos carceles sino universidades.



Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional. https://t.co/UdBWG44aWT — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 1, 2023

A la discusión se sumó la senadora de la República, Piedad Córdoba, quien publicó un video en su cuenta de Twitter, en el que el actual jefe de Estado de El Salvador, habla sobre Cuba y destaca su sistema de salud y seguridad.

“Por cierto, esta es la opinión del Presidente Bukele sobre sistema de salud de Cuba”, es el mensaje de la congresista, en el video en que Bukele dice: “Yo he estado de vacaciones varias veces (en Cuba), pero el sistema de salud de Cuba, cuando tú vas al hospital Rosales (El Salvador), por ejemplo, y ves que la gente está haciendo cola para un hospital que literalmente se está cayendo, donde no hay medicina, y de esos hospitales en Cuba, donde la salud pública es de primera calidad, tanto que incluso hay gente de EE. UU. que va a ese país a curarse”.

A la discusión se sumó la senadora de la República, Piedad Córdoba. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Quisieras tener un sistema de salud pública como el cubano, cuando se ven aquí niños durmiendo en la calle, y ves a Cuba como el único país del mundo que no tiene niños durmiendo en la calle, porque hasta en París se ven. Cero analfabetismo, el sistema educativo de Cuba es uno de los mejores del mundo, a diferencia de nuestro país donde se caen las escuelas. También nos gana en danza, ballet, deportes”, agregó.

Pero dijo: “Ahora, ¿me gusta el sistema económico cubano?, por supuesto que no. Los orígenes empresariales no serían compatibles con el sistema cubano. Tenemos empresas en El Salvador, las cuales obviamente no podrían operar en Cuba. Hay cosas que no creo que debamos copiar de Cuba, pero sí es un pueblo amigo, del que podemos tomar muchos ejemplos. Como en seguridad, allá tú sales a las 2 a.m. y no pasa nada”.