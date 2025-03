En España dan por hecho que Germán Vargas Lleras es precandidato presidencial para el 2026: ¿Por qué?

Se desconoce si Vargas Lleras autorizó las invitaciones donde aparece como precandidato presidencial . O, si al contrario, no ve problema que en Madrid lo vean como una de las opciones políticas para derrotar a la izquierda en 2026. Él no se ha referido al tema.

“Hoy no vengo a hablarle como congresista, vengo a transmitirle lo que los congresistas escuchamos todos los días en las calles de los municipios, con la gente, y es que el único que puede, de verdad, darle rumbo a este país es Germán Vargas Lleras . No podemos irnos de esta convención sin que quede en el acta que los congresistas nos hemos levantado aquí a pedirle a Germán Vargas Lleras que asuma una candidatura presidencial. La solicitud no es a nombre de los congresistas es a nombre de los colombianos ”, manifestó Triana.

“No me cabe la menor duda de que es su momento. Este país completará ocho años sin una persona con conocimiento, experiencia y carácter. Eso tendrá que tenerlo el próximo presidente. Germán ha dicho que no es el momento para eso. A él le preocupa mucho el país, está muy preocupado por el presente y futuro de Colombia. Dice que no es el momento para ventilar las aspiraciones personales, hoy lo que hay que hacer es cuidar las instituciones, denunciar lo que no nos gusta y dar la pelea. Cambio Radical, al costo que sea, se mantiene en la oposición. Germán dice que ya llegará el momento de hablar de postulaciones. Él no tiene la obsesión de ser presidente, a él le preocupa el país”, expresó.