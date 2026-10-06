En menos de 24 horas, Abelardo De La Espriella, volvió a golpear a Calarcá: estos son los detalles del nuevo operativo

Sigue la arremetida por parte de la Fuerza Pública en contra de las estructuras criminales. En este caso se han propinado varios golpes a la estructura terrorista del cabecilla de las disidencias de las Farc, alias Calarcá, por orden del presidente Abelardo De La Espriella.

Cayó alias la Morocha, cabecilla de las disidencias de las Farc cercana a Calarcá: Abelardo De La Espriella entregó detalles

El más reciente se llevó a cabo en Tibú, cuyos resultados los entregó en su cuenta personal de X el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

“¡Seguimos golpeando al narcoterrorismo en el Catatumbo! En La Gabarra, Tibú, el Ejército Nacional capturó en flagrancia a cinco integrantes de la estructura narcoterrorista 33, del Bloque Magdalena Medio “Gentil Duarte”, perteneciente a las disidencias de las FARC de alias “Calarcá”, recalcó De La Espriella.

Y avanzó: “En el procedimiento también fue encontrado un menor de edad, cuya situación deberán esclarecer las autoridades competentes”

“Fueron incautados un fusil FAL, dos pistolas, un revólver, munición, seis celulares, una tableta y un brazalete de las FARC. ¡Nuestra Fuerza Pública sigue firme en la defensa de los colombianos! Vamos por todos”, recalcó.

Pero más temprano de este mismo martes, el jefe de Estado confirmó que por la acción de la Fuerza Pública fue capturada alias la Morocha, señalada cabecilla de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

“¡CAPTURADA ALIAS “LA MOROCHA”, CABECILLA DE LA ESTRUCTURA NARCOTERRORISTA RODRIGO CADETE, DE CALARCÁ! En Cartagena del Chairá, Caquetá, el Ejército y la Policía capturaron a Diana Milena Agudelo Salazar, alias “La Morocha”, junto con dos integrantes de su esquema de seguridad. Se incautaron una pistola y una escopeta”, anotó.

También indicó: “Su papel dentro de la estructura era recaudar recursos criminales y presionar a la población civil para favorecer a esa organización. Registra tres órdenes de captura por concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas, municiones y explosivos”.

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“Su prontuario incluye reclutamiento forzado de menores, narcotráfico, extorsión, homicidio, secuestro y desplazamiento forzado. También se le atribuye haber promovido la expansión de cultivos ilícitos y el desplazamiento de seis personas, entre ellas cinco menores, posteriormente rescatadas por el Ejército. ¡Golpeamos el mando y las finanzas de esta estructura narcoterrorista! Felicitaciones a nuestros militares y policías. ¡Vamos por todos!”, recalcó De La Espriella.