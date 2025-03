Cámara discute reforma a la salud

5:19 p.m. Polémica por presencia de ministros

El representante Jorge Rodrigo Tovar le pidió al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, no sentarse en su puesto de primer vicepresidenta de la Cámara. Sanguino ha estado frecuentando el debate de la reforma a la salud, pese a que la cartera que él dirige está a cargo de otros asuntos.

Además, la representante Carolina Arbeláez le dijo a los funcionarios del Gobierno que muchos ministros visitaron la plenaria, pero aún no respondían a sus interrogantes sobre el contenido del texto. “Aquí veo muchos ministros y pocas explicaciones. No sé a qué obedece la presencia de tanto ministro en este recinto que, además, no tiene nada que ver con la reforma a la salud”, cuestionó Arbeláez.