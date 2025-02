El martes aprobamos un proyecto para subir los salarios de los concejales de quinta y sexta categoría que, si hubiéramos discutido la reforma a la salud, no habríamos podido debatir porque llevaba más de ocho meses esperando ser agendado. Este miércoles vamos a discutir un proyecto que amplía a diez años más los municipios Pdet porque aquí todos los proyectos son importantes y no se puede actuar con la premisa de que los que presente el Gobierno son más relevantes que el resto.

J.R.T.: Insisto: así como debemos agendar las iniciativas de colegas congresistas, es también nuestra obligación agendar las iniciativas del Gobierno. La discusión son los tiempos. El presidente considera que se debió debatir antes y los dos vicepresidentes consideramos que no. La reforma a la salud se va a abordar en los tiempos del Congreso de la República y no en los que le conviene al Gobierno.

J.R.T.: No sé para qué me estaba buscando. La razón que me dejó en la oficina era, simplemente, que me quería saludar. Quiero ser claro en un tema: no voy a discutir el agendamiento, ni de la reforma a la salud, ni de ningún proyecto, con el Gobierno nacional. Yo voy a discutir el agendamiento de las plenarias de la Cámara de Representantes con la Mesa Directiva. Inclusive, tendré una reunión con varias bancadas que quieren conversar conmigo frente al tema. Con ellos sí lo puedo dialogar, pero yo no voy a hablar este tema ni con Armando Benedetti, ni con nadie del Gobierno porque la rama legislativa es independiente. Quienes decidimos frente al ordenamiento de los proyectos somos los integrantes de la Mesa Directiva, en conversación con las bancadas.