La disputa entre Miranda y Pizarro

La senadora Pizarro, quien es la hija del excomandante del M-19 Carlos Pizarro, le respondió a Miranda que “usted se paraba al lado nuestro hace tres años, señora Katherine Miranda. No venga a darme acá lesiones de moral, no se lo acepto porque usted se paró al lado mío y entonces no le dio vergüenza. Mi problema no es con el señor Tovar y yo aquí también hablo como víctima del conflicto armado, les guste o no les guste. A mi padre lo asesinaron luego de firmar la paz”.