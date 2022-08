Congresista Jorge Tovar, hijo de ‘Jorge 40′, le propuso cita a Iván Cepeda y Roy Barreras para hablar de la paz total

Siguen sumándose voces que buscan lo que desde el petrismo se ha denominado como la “paz total”. Según el gobierno, la idea es negociar con quienes han sido protagonistas en el conflicto armado del país para lograr un cese de hostilidades total.

En ese propósito, el representante Jorge Rodrigo Tovar, de las curules de paz e hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, le propuso una cita a los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda del Pacto Histórico para conversar sobre esa idea.

“Senadores Iván Cepeda y Roy Barreras, estoy listo para aportar a la paz que tanto clama nuestro país, especialmente las víctimas del conflicto armado a quienes represento desde la curul de paz. Díganme fecha, lugar y hora para reunirnos. La paz se construye con todos”, dijo Tovar.

Senadores @IvanCepedaCast y @RoyBarreras, estoy listo para aportar a la paz que tanto clama nuestro país, especialmente las víctimas del conflicto armado a quienes represento desde la curul de paz. Díganme fecha, lugar y hora para reunirnos. La paz se construye con todos. pic.twitter.com/lbMJued7RC — Jorge Rodrigo Tovar Vélez (@JorgeRodrigoTV) August 29, 2022

Según le detalló Tovar a SEMANA, lo que busca con ese llamado es que antes de que se presente una propuesta concreta de paz total al Congreso se tengan en cuenta a los distintos actores del conflicto, especialmente a las 16 curules de paz de las que hace parte.

“Lo que se presente al Congreso en materia de paz, debe ser una propuesta que incluya a muchos sectores del Congreso”, afirmó Tovar.

Precisó que uno de los errores que considera que se han cometido en la historia del país cuando se busca hacer acuerdos de paz es excluir a algunos de los sectores. “Mi invitación es a los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras, que han estado liderando el tema, que nos inviten, no solamente a mí, a toda la bancada de paz, en la participación y elaboración de lo que se va a presentar al Congreso”, aseguró el congresista.

Sobre la propuesta de paz total, Tovar dijo que está de acuerdo y que es una idea que él trae desde la campaña, pero además, asegura que está comprometido con ese propósito desde hace tiempo. “Lo he hecho durante los últimos 8 años de mi vida”.

Afirmó que se debe buscar una salida definitiva del conflicto armado en el país. “Cuando digo todos me refiero a disidencias de las Farc, Clan del Golfo, ELN, tenemos que buscarle una salida a los narcotraficantes, al final ha sido el combustible que ha tenido la violencia siempre”, aseguró.

Tovar, hijo del exparamilitar ‘Jorge 40′, afirmó que si es necesario está dispuesto a ser un puente entre las víctimas y su padre para que pueda haber reconciliación en el país.

“Siempre que voy a territorios en los que me toca hablar con víctimas del conflicto armado, una de las cosas que me pedían es: queremos conocer la verdad del fenómeno de autodefensas, y se los decía a ellos y se los digo por medio de esta entrevista a todo el país, si las víctimas, si la verdad del país me necesita como puente entre una propuesta de paz y mi papá, ahí estará Jorge Rodrigo Tovar, porque al final ese es el mandato que recibí”, afirmó el congresista.

Pero además, dice que su propósito es servir de puente no solo con ‘Jorge 40′ sino con todo el que requiera.

Por ahora no ha tenido ninguna respuesta de los congresistas del Pacto a su invitación, pero espera que le puedan contestar su llamado, ya que considera importante que sean tenidas en cuenta todas las voces.

“No responderla sería no responderle a las víctimas del conflicto armado que queremos aportar a la construcción de paz en este país. Espero tener alguna respuesta por parte del presidente del Congreso y del senador Cepeda”, dijo el congresista.