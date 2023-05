El hijo de Jorge 40 puede seguir en el Congreso. Esta es la sentencia del Consejo de Estado que asegura que sí representa a las víctimas

El Consejo de Estado le puso fin a una polémica política en el marco del posconflicto. La entidad estudiaba una demanda contra la elección de Jorge Tovar, hijo del excomandante paramilitar Rodrigo Tovar, conocido por su alias de ‘Jorge 40′.

El joven, a diferencia de su padre, ha hecho una carrera en la legalidad y ha sido un símbolo de reconciliación en muchos escenarios. Es abogado con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal del Externado y magíster en Dirección Pública de la Universidad Menéndez Pelayo de Madrid, además ha trabajado varios años con las víctimas del conflicto del que su padre fue protagonista.

Tovar fue electo en las elecciones legislativas del año pasado para el periodo 2022-2026 . Hace parte de la Comisiones Segunda (Relaciones Internacionales), de Paz e Investigación y Acusación.

El congresista fue elegido como nuevo representante a la Cámara por la circunscripción transitoria especial para la paz número 12. Sin embargo, se radicaron cuatro demandas y una tutela contra su elección como representante. La razón de estas son el pasado de su padre bajo la militancia paramilitar, lo cual generaría que su hijo no fuera una cara representativa a las víctimas.

Después de cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, se votan las circunscripciones pactadas entre el Gobierno y las Farc. Estos escaños se votaron en 167 municipios, escogidos por ser los más impactados por el conflicto armado.

En total, se registraron 533.664 votantes que constituyen el 42,8 % de los elegibles para ejercer el derecho. En ese caso, la abstención fue de 57,2 %. Fueron 55.448 votos no marcados (10,39 %), 19.375 nulos (3,63 %) y un total de 458.841 válidos (85,97 %). 430.617 de los votos se fueron en apoyos para candidatos y partidos y 28.224, el 6,15 %, fueron marcados en blanco.

El Consejo de Estado analizó el caso y llegó a una conclusión: “Los reparos de ilegalidad elevados frente al acto de elección demandado no se demostraron, razón por la cual procede la negativa de las pretensiones”.

“La Sala se limita a señalar que se demostró que la elección del señor Jorge Rodrigo Tovar Vélez cumplió con los requisitos constitucionales para el efecto, por lo que dicha circunstancia implica que no se puede predicar del mismo algún efecto nocivo en las categorías dispuestas por la norma. De otra parte, es claro que no se presentaron pruebas tendientes a demostrar cuáles fueron las consecuencias graves en punto del orden público, político, económico, social o ecológico”, agregó la providencia.

El punto central del análisis de los magistrados fue si Jorge Tovar tenía la condición de víctima. Sin embargo, aclaran que en las demandas “no se aportaron elementos de convicción adicionales a las meras afirmaciones en tal sentido”.

En cambio, Tovar si presentó como él estaba inscrito en el registro único de víctimas, pues en el pasado “fue desplazado de su lugar de habitación y domicilio en la ciudad de Valledupar” y para demostrarlo “acompañó los correspondientes soportes de las noticias criminales presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, así como de las solicitudes elevadas a distintas autoridades militares y de policía”.

Las demandas aseguraban que él en efecto estaba en ese registro, pero que su parentesco con Jorge 40 y la posibilidad que tuvo de asistir a una universidad debían excluirlo de poder representar las víctimas. El Consejo de Estado aseguró que ninguna de esas dos condiciones le quita esa calidad y por lo tanto sí podía ser elegido en esa circunscripción.

SEMANA contactó a Tovar, quien manifestó que se enteró por los medios de comunicación sobre la decisión. Sin embargo, afirmó que no ha sido notificado formalmente, por lo que esperará que ocurra eso para brindar declaraciones.

Congresista Jorge Tovar, hijo de ‘Jorge 40′, le propuso cita a Iván Cepeda y Roy Barreras para hablar de la paz total

Siguen sumándose voces que buscan lo que desde el petrismo se ha denominado como la “paz total”. Según el gobierno, la idea es negociar con quienes han sido protagonistas en el conflicto armado del país para lograr un cese de hostilidades total.

En ese propósito, el representante Jorge Rodrigo Tovar, de las curules de paz e hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, le propuso una cita a los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda del Pacto Histórico para conversar sobre esa idea.

“Senadores Iván Cepeda y Roy Barreras, estoy listo para aportar a la paz que tanto clama nuestro país, especialmente las víctimas del conflicto armado a quienes represento desde la curul de paz. Díganme fecha, lugar y hora para reunirnos. La paz se construye con todos”, dijo Tovar.

Senadores @IvanCepedaCast y @RoyBarreras, estoy listo para aportar a la paz que tanto clama nuestro país, especialmente las víctimas del conflicto armado a quienes represento desde la curul de paz. Díganme fecha, lugar y hora para reunirnos. La paz se construye con todos. pic.twitter.com/lbMJued7RC — Jorge Rodrigo Tovar Vélez (@JorgeRodrigoTV) August 29, 2022

Según le detalló Tovar a SEMANA, lo que busca con ese llamado es que antes de que se presente una propuesta concreta de paz total al Congreso se tengan en cuenta a los distintos actores del conflicto, especialmente a las 16 curules de paz de las que hace parte.

“Lo que se presente al Congreso en materia de paz, debe ser una propuesta que incluya a muchos sectores del Congreso”, afirmó Tovar.

Precisó que uno de los errores que considera que se han cometido en la historia del país cuando se busca hacer acuerdos de paz es excluir a algunos de los sectores. “Mi invitación es a los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras, que han estado liderando el tema, que nos inviten, no solamente a mí, a toda la bancada de paz, en la participación y elaboración de lo que se va a presentar al Congreso”, aseguró el congresista.

Sobre la propuesta de paz total, Tovar dijo que está de acuerdo y que es una idea que él trae desde la campaña, pero además, asegura que está comprometido con ese propósito desde hace tiempo. “Lo he hecho durante los últimos 8 años de mi vida”.

Afirmó que se debe buscar una salida definitiva del conflicto armado en el país. “Cuando digo todos me refiero a disidencias de las Farc, Clan del Golfo, ELN, tenemos que buscarle una salida a los narcotraficantes, al final ha sido el combustible que ha tenido la violencia siempre”, aseguró.

Tovar, hijo del exparamilitar ‘Jorge 40′, afirmó que si es necesario está dispuesto a ser un puente entre las víctimas y su padre para que pueda haber reconciliación en el país.

“Siempre que voy a territorios en los que me toca hablar con víctimas del conflicto armado, una de las cosas que me pedían es: queremos conocer la verdad del fenómeno de autodefensas, y se los decía a ellos y se los digo por medio de esta entrevista a todo el país, si las víctimas, si la verdad del país me necesita como puente entre una propuesta de paz y mi papá, ahí estará Jorge Rodrigo Tovar, porque al final ese es el mandato que recibí”, afirmó el congresista.

Pero además, dice que su propósito es servir de puente no solo con ‘Jorge 40′ sino con todo el que requiera.

Por ahora no ha tenido ninguna respuesta de los congresistas del Pacto a su invitación, pero espera que le puedan contestar su llamado, ya que considera importante que sean tenidas en cuenta todas las voces.

“No responderla sería no responderle a las víctimas del conflicto armado que queremos aportar a la construcción de paz en este país. Espero tener alguna respuesta por parte del presidente del Congreso y del senador Cepeda”, dijo el congresista.