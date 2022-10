“Es humanamente imposible gobernar un inventario de esa magnitud”: María Virginia Torres, exdirectora de la SAE

Para Torres, quien encabezó la SAE, “si la extinción de dominio es un arma para desestimular organizaciones criminales, podría plantearse que es una política fallida que no ha desestimulado nada”.

El escándalo por los bienes incautados a organizaciones al margen de la Ley ha centrado la lupa durante los últimos días; luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunciara que muchos de los activos en extinción de dominio solo aparecen en documentos o tablas de excel, pero se desconoce su ubicación.

En entrevista con SEMANA, la exdirectora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), María Virginia Torres, se pronunció sobre la polémica que envuelve a la entidad de la que hizo parte. Sobre su administración, asegura que hizo lo que estuvo a su alcance para monitorear el inventario y recuperar el control de aquellos bienes recibidos hace ocho años.

Una vez recibió la entidad, Torres asegura que era “un caos” la verificación de activos, cuyos datos se ingresaban en una base de datos, además de las investigaciones penales que recaían sobre miembros de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación (DNE). La evaluación de inmuebles con registro fotográfico y actas de visita duró, según comenta, casi cuatro años.

La exfuncionaria afirma que, con el fin de no repetir acciones que presuntamente habían ocurrido miembros de la DNE, se creó “un único punto de salida y entrada de la información al sistema con un protocolo estricto” para garantizar que no se incurriera en fallas como el no ingreso de datos al sistema o que algunos pudieran estar sujetos a ser borrados.

¿Qué pasó con los inventarios?

Para Torres, “es humanamente imposible gobernar un inventario de esa magnitud”, en relación con los costos multimillonarios para avaluar; por ejemplo, 24.000 inmuebles, por lo cual el proceso solo se hacía para los que estaban en extinción “que podían comercializarse. Además, asegura que “los bienes son presa fácil de invasores y tierreros”.

Para ella la mayor dificultad, en lo que a extinción de dominio se refiere, es “la demora en los procesos de extinción. Encontramos que procedía de 20 años y más. Los bienes se deterioran y los cambios o malas administraciones los vuelven ingobernables”.

“Los activos están dispersos en rincones recónditos, no es fácil accederlos. Si la extinción de dominio es un arma para desestimular organizaciones criminales, podría plantearse que es una política fallida que no ha desestimulado nada”, enfatiza la exdirectora de SAE.

¿Qué pasó entonces con los bienes?

El presidente colombiano, Gustavo Petro, junto al director de la Fiscalía General, Francisco Barbosa, y quien encabeza hoy en día la SAE, Daniel Rojas, pidió que se adelante una investigación para determinar el paradero de los bienes en extinción de dominio.

“Si la ley ordena que la SAE debe actualizar el inventario, pues alguien incumplió la ley porque el inventario no está; eso implica una cadena de personas que han estado al frente de la Sociedad de Activos Especiales (y) deben ser investigados”, dijo el mandatario.

Petro agregó que había “indicios terribles de hechos dolosos de la transferencia pública, del patrimonio nacional, en una cuantía enorme de dinero, que condensa una actividad ilícita que es el narcotráfico y que en la transición de bienes públicos que deben cumplir con los fines del Estado hoy no sabemos dónde están”.

La polémica continúa en el foco de por lo menos 5.000 activos incautados a la mafia que solamente registran en papel, por lo cual Rojas dijo que se debería adelantar una pesquisa especial sobre aquellos confiscados y con extinción de dominio.