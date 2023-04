Es probable que la reforma a la salud lleve a una “crisis financiera”: grave alerta del exministro Alejandro Gaviria

Desde su salida del gabinete del presidente Gustavo Petro, el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, ha salido en diferentes oportunidades a criticar al actual Gobierno, especialmente en los temas relacionados con el sistema de salud.

Por ejemplo, el pasado 4 de abril Gaviria mostró su molestia luego de conocerse un informe de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, documento que lo deja muy mal parado frente a su gestión en la liquidación de SaludCoop EPS y la capitalización de Cafesalud EPS, mientras fue ministro de Salud, especialmente porque cuestiona que se haya capitalizado Cafesalud días antes para poder recibir los usuarios de la EPS que iba a desaparecer.

“Los bonos se pagaron. No hubo detrimento. No se perdió un peso. La venta de Cafesalud EPS quería evitar una falla sistémica del sistema. SaludCoop EPS tenía que ser liquidada después del fallo de la Contraloría. Los afiliados no podían ser distribuidos, pues las EPS estaban en el límite y se estaba liquidando Caprecom. Había que usar algún vehículo existente y eso implicaba una capitalización”, indicó el también exministro de Salud.

Alejandro Gaviria, exministro de Educación, y Andrés Idárraga, director de la Secretaría de Transparencia. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA / ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Sin embargo, este sábado Gaviria nuevamente se refirió a la reforma de salud a través de su cuenta de Twitter.

En primera medida, el exministro afirmó que una reforma a la salud debe ser clara en los problemas que se pueden solucionar y los que no. Además, indicó que la propuesta del actual Gobierno no afronta los problemas relacionados al talento humano.

No obstante, lo que llamó la atención del trino de Gaviria fue la afirmación de que la reforma planteada por la ministra Carolina Corcho puede empeorar los problemas con el talento humano y llevar a una crisis financiera, un escenario probable, según el exministro de Educación.

“Una reforma a la salud debe ser clara sobre los problemas existentes, los que puede solucionar y los que no. La reforma propuesta no aborda los problemas relativos al talento humano. Puede incluso empeorarlos si la reforma lleva a una crisis financiera (un escenario probable)”, indicó Gaviria.

Cabe mencionar que la controvertida reforma a la salud de la ministra no está muerta en el Congreso. Sin embargo, el Gobierno no puede cantar victoria y anunciar un triunfo que se le puede escapar después del Domingo de Resurrección.

Las cuentas definitivas se conocerán luego del 11 de abril, cuando La U y el Partido Conservador tomen una decisión en bancada. Aun así, el ambiente muestra que la iniciativa no tendría dificultades en su tránsito por la Comisión Séptima de la Cámara, donde iniciará su estudio.

Por eso, el Gobierno, en una jugada hábil, optó por radicar la ponencia, casi a escondidas, el pasado 31 de marzo, un día antes del inicio de la Semana Santa.

Después de Semana Santa, la reforma a la salud de Carolina Corcho empezará su estudio en la Comisión Séptima de la Cámara. - Foto: guillermo torres-semana

La Comisión Séptima de la Cámara está conformada por 21 integrantes, de los cuales nueve respaldan el proyecto. Allí hay cuatro votos inamovibles de congresistas del Pacto Histórico (Agmeth Escaf, Alexandra Vásquez, María Fernanda Carrascal y Alfredo Mondragón, uno de los ponentes). También hay dos votos favorables de la Alianza Verde (Juan Camilo Londoño y Martha Alfonso), uno del Partido Comunes (Germán Gómez) y dos de las curules de paz (Juan Carlos Vargas y Karen Juliana López).

Así, las cuentas estarían en contra de la iniciativa de Corcho. Pero el Gobierno empezó a moverse bajo la mesa para sumar respaldos de otros sectores y alcanzar otros dos votos con el fin de evitar el naufragio de la propuesta. Y, hasta el momento, lo ha conseguido.

SEMANA conoció que el congresista Gerardo Yepes, quien firmó la ponencia de la reforma, pese a que no contó con la aprobación del Partido Conservador, defenderá a capa y espada su respaldo al Gobierno en una reunión de la bancada que se realizará este martes 11 de abril a las nueve de la mañana.

Gerardo Yepes, representante por el Partido Conservador. - Foto: camara de representantes

Yepes le dijo a esta revista que está dispuesto a acudir a la objeción de conciencia para respaldar la transformación del sistema de salud que propone el presidente Gustavo Petro. “Si el partido decide votar en contra, me apartaré”, anunció.

Asimismo, el representante conservador José Alexánder Quevedo, también de la Comisión Séptima, respaldará el proyecto de Corcho con su voto. El encuentro del próximo martes lo citó el director del Partido Conservador, Efraín Cepeda, quien está molesto porque el representante Yepes desobedeció los lineamientos de la colectividad y firmó la ponencia.

Si Yepes y Quevedo se declaran en rebeldía, el Gobierno sumaría 11 votos y, automáticamente, la reforma tendría la cifra para evitar su hundimiento en la Comisión Séptima. En el conservatismo creen que lo más probable es que se deje en libertad para votar la ponencia dada las divisiones entre la línea del director Efraín Cepeda y el senador Carlos Andrés Trujillo, el exdirector que llevó al partido a la coalición que respalda al Gobierno Petro. El pulso está para alquilar balcón.