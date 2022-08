“Es una irresponsabilidad”: Robledo sobre la propuesta de MinEnergía de no buscar más gas

Muy dañino que @petrogustavo y la minMinas insistan en no buscar más gas.

Porque:

1 Es el calor más barato de producir en Colombia.

2 No se puede reemplazar con energía solar y sería carísimo.

3 Es el colmo que prefieran importarlo

4 Ya ganaron las elecciones: no más populismo pic.twitter.com/GoOVAfJWU3