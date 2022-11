“Es una mentirosa”: Annette Taddeo arremete contra María Elvira Salazar a pocas horas de elecciones en EE. UU.

Este martes, los ojos de Estados Unidos estarán puestos en las elecciones de término medio en las que están en juego varias gobernaciones y escaños en el Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes.

Las urnas abrirán a las 7:00 de la mañana y durante doce horas las urnas estarán abiertas para que los habitantes de ese país acudan a ejercer su derecho.

La noticia para Colombia es que Annette Taddeo, una santandereana que tuvo que huir del país por culpa de las Farc-EP, está muy cerca de llegar al Congreso de Estados Unidos y se convertiría en la primera legisladora nacida en Colombia en estar en ese lugar.

Sin embargo, en diálogo con SEMANA, evidenció su malestar por una “guerra sucia” que, dice ella, le están haciendo desde distintos frentes para evitar a toda costa que gane en las urnas. Taddeo dice, sin temor alguno, que esas afirmaciones que se han hecho en las últimas horas tienen nombre propio: María Elvira Salazar, quien también está en disputa por el distrito 27 en La Florida.

“Es una mentirosa, ella miente sobre todo lo que dice. En la elección pasada prometió que donaría su salario y eso jamás pasó, es una muestra de que todo lo que dice es falso, pero quien lo dice es la propia comunidad así que no merece representar a esta comunidad”, dijo Taddeo.

El problema, según Taddeo, es que su crecimiento electoral ha generado que Salazar acuda a estrategias de “guerra sucia” para evitar que gane el escaño este martes. Según datos que entregó la aspirante, en este momento se presenta un empate técnico por lo que las próximas horas serán definitivas para definir el ganador. Eso sí, indicó que las encuestas le dan mayor ventaja de crecimiento por lo que expresó que no dejará que Salazar mienta sobre ella.

“Nuestra comunidad está en juego y no le gustan las personas extremistas y Salazar se ha ido a un extremo peligroso y por eso, es que tengo el apoyo de muchos sectores. Nosotros estamos en un momento muy difícil en Estados Unidos y con mentiras no se puede llegar a estos cargos. Llevo cinco años como senadora estatal y he trabajado de manera unida con republicanos y demócratas”.

Por esa razón, negó que Salazar tenga el apoyo de los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque, como se ha expresado en las redes sociales de Salazar. “Ella está mintiendo en ese sentido, está desesperada y está acudiendo a ese tipo de campaña. Los expresidentes han dicho que no tienen nada que ver en estas elecciones así que es una mentira más”.

Además, le pidió a Salazar respeto porque tampoco apoyó a Gustavo Petro durante la campaña presidencial en Colombia. “Eso de decir que soy petrista es otra mentira y demuestra el nivel de desespero, es la muestra de que no ha hecho nada en dos años. He hecho campaña en contra de Petro en varias ocasiones y reitero mis preocupaciones, la muestra es el precio del dólar. Decir que soy petrista y comunista no tiene sentido alguno y le pido que me respete”.

Taddeo le pidió a Salazar conocer la historia de los colombianos que han tenido que salir del país por cuenta de los grupos al margen de la ley y le dijo que no puede irrespetar el dolor que sienten quienes han tenido que abandonar el país.

1/ María Elvira sigue mintiendo de que los ex-presidentes colombianos Uribe y Duque la están apoyando para manipular a la comunidad colombiana en Miami. La verdad es que ninguno de los dos se han involucrado en esta contienda y aún así María Elvira sigue acudiendo a las mentiras. pic.twitter.com/8dDU1aPYlT — Annette Taddeo (She/Her/Ella) (@Annette_Taddeo) November 4, 2022

“A mí me dice petrista pero no cuenta que ella tuvo la oportunidad de entrevistar a Fidel Castro y le decía “comandante”, eso era absurdo. No le hizo preguntas difíciles ni nada, después entrevistó al sobrino del Che Guevara y le dijo que estaba orgullosa de hablar con alguien del ADN del Che. ¿Y me viene a decir a mí esas cosas?”.

Agregó que ella es amiga de Álvaro Uribe y nunca ha usado su nombre con fines políticos. “También soy amiga también de Iván Duque, por eso me extraña que María Elvira Salazar me diga que soy petrista y neomarxista. Es una ofensa para para los colombianos, porque muchos de nosotros tuvimos que huir fue por eso. María Elvira Salazar lleva dos años ahí y no ha hecho nada. Ni los propios republicanos la respetan”.

Lo cierto es que Taddeo, nacida en Barrancabermeja y criada en Bucaramanga, de padre estadounidense y madre colombiana, deberá ganarle a la actual congresista cubanoamericana, la republicana María Elvira Salazar, por el distrito 27 de la Florida para ser la primera colombiana en llegar al Congreso de Estados Unidos.