“Es una relación por conveniencia hasta el 2026”: exsenador Hernán Andrade habla de Petro y Gregorio Eljach, el posicionado a procurador

“Gregorio Eljach no es una persona de izquierda ni será el procurador de Petro este año y medio, eso no se puede afirmar, habrá buena relación de la Procuraduría y el Ejecutivo y se necesita ese debe haber una colaboración armónica del poder. Y cuando se vaya Petro de la Presidencia y llegue otro nuevo, pues (…) Gregorio ha militado en el partido de La U como se hizo evidente cuando este partido político lo acogió de primero, él hizo su carrera con Aurelio Iragorri , él no ha militado en la izquierda colombiana. Será una relación por convivencia hasta el 2026. Por eso, la jugada de Petro fue hábil y mientras sea presidente tendrá una buena relación y el día que se vaya el primer mandatario, seguramente, la seguirán teniendo, tomarán café en algún momento. Eljach no va a ser el procurador que deje Petro después del 2026 ″, opinó.

“Si Eljach compitió dentro de la Corte y no lo eligen, como ocurrió, y después lo escoge el primer mandatario por fuera de la convocatoria que él había hecho, evidentemente no es un guiño agradable para las Cortes. Esperamos que eso no cause ninguna animadversión. Es evidente la no buena relación de Petro y las altas Cortes y lo ocurrido no contribuye a esa buena relación”, explicó.