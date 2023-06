Escándalo de Armando Benedetti y el Gobierno Petro hace estallar en memes las redes sociales. Estos son los mejores

Sin lugar a dudas, el escándalo que tiene actualmente en el ojo del huracán al Gobierno son las interceptaciones telefónicas realizadas contra personas que fueron empleadas de la ex jefa del Gabinete, Laura Sarabia. Dado el factor mediático que ha tenido, los memes no se han hecho esperar.

Toda la polémica inició hace un par de semanas, cuando la ex niñera de Sarabia, Marelbys Meza, le reveló a SEMANA que fue sometida a un procedimiento de polígrafo en las inmediaciones de la Casa de Nariño, por el robo de un dinero en el domicilio de la ex jefa del Gabinete a finales de enero del año en curso. Ella indicó que vivió un auténtico infierno en esa sala, siendo amenazada y juzgada por los funcionarios que estaban allí. Además, señaló que estuvo incomunicada por varias horas.

El escándalo no pasó por desapercibido y las autoridades se pusieron manos a la obra. El cuerpo investigativo de la Fiscalía General de la Nación se puso manos a la obra e hizo las respectivas pesquisas. Acto seguido y algunos días después, el fiscal general, Francisco Barbosa, confirmó que hubo interceptaciones telefónicas contra Meza y otra persona que trabajó con Sarabia. Según la información expuesta, el procedimiento se habría hecho pasar como un asunto nacional al estar relacionado contra alias ‘La Madrina’ y ‘La Cocinera’, dos presuntas personas del Clan del Golfo; pero en realidad sirvió para chuzar a las dos empleadas de Sarabia.

Otro capítulo relacionado con este escándalo fue la salpicada que tuvo Armando Benedetti. La carrera en el sector público de Sarabia tuvo gran influencia del ex embajador de Venezuela, debido al trabajo que ambos hicieron cuando Benedetti era senador. Posteriormente, la politóloga llegó al Gobierno en uno de los cargos más importantes al interior, la jefa de Gabinete, siendo la mano derecha del presidente.

En medio de la situación, Sarabia le habría solicitado a Benedetti ayudarle con el caso de la ex niñera, luego de saber que ella tenía en planes hablar con los medios para contar su relato. Sin embargo, eso no se impidió y Meza habló en exclusiva con SEMANA. El escándalo no paró ahí y se dieron a conocer las conversaciones que tuvieron ambos funcionarios en medio de la polémica.

El desenlace para ambos fue la salida de sus cargos. Sin embargo, los audios revelados por SEMANA, han dejado mal parado a Benedetti y al Gobierno en general, debido a que hay afirmaciones polémicas frente a la financiación que tuvo la campaña de Petro el año pasado, teniendo sumas de dinero y declaraciones comprometedoras. Además, ha dejado varios memes en redes sociales, los cuales le han dado un toque de humor al escándalo y que tienen como protagonista al ex embajador en Venezuela.

Dejen personajes de la política Colombiana que tengan similitudes con personajes de series o películas



Armando Benedetti/ Little finger pic.twitter.com/YnmM7FnMQ0 — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) June 5, 2023

Moraleja no engañar a un costeño esa gente es vengativa!, Shakira, Aida Merlano, Days y Bennedeti me lo enseñaron! — Valeria Garcia (@valeriagarciajm) June 5, 2023

“Moraleja, no engañar a un costeño. Esa gente es vengativa!. Shakira, Aida Merlano, Days y Benedetti me lo enseñaron!”: Esto dijo una usuaria en redes sociales, haciendo referencia a los últimos escándalos que han sido virales en Colombia. En el último año, la separación de Shakira con Gerard Piqué, las revelaciones de Day Vásquez sobre el escándalo de Nicolás Petro (hijo del presidente) y el regreso de la excongresista Aida Merlano a Colombia, quien afirma tener información comprometedora sobre corrupción; estos han sido las polémicas más mediáticas, en las cuales los protagonistas son provenientes de la costa colombiana.

Concretamente con Benedetti, uno de los audios reveladores señala que él le advirtió a Sarabia que si él caía, todos también lo iban a hacer; haciendo referencia a la financiación que se obtuvo en el Caribe para la elección de Petro. En otro meme, se mofaron del ex embajador al poner su rostro en la cara de Osama Bin Laden, con el mensaje de “nos caemos todos, eche no joda”.

Finalmente, otro meme que se viralizó fue sobre los escándalos que han salpicado en los diez meses de Gobierno. Aparte de los audios de Benedetti, aparecen Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela que se ha reunido en varias ocasiones con Petro; el escándalo de Nicolás Petro y una foto del presidente con Ernesto Samper. Todas las imágenes están un collage que indica que los hechos que salpican al Gobierno son propios de la producción de Netflix.