Fiscal Camargo se habría extralimitado al frenar captura de un disidente de las Farc que fue sorprendido delinquiendo en flagrancia

Camargo le envió una carta a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía en la que le dijo a la encargada de ese despacho, Gladys Gaviria Giraldo, que la suspensión de órdenes de captura proferida el pasado 4 de julio “se hace extensiva a las situaciones en flagrancia”. SEMANA revisó la resolución (la 0282 del 4 de julio) que cita la fiscal Camargo y no encontró la palabra “flagrancia”.

El documentó fue enviado por la fiscal a las 7:39 p. m. del martes, horas después del episodio protagonizado por los disidentes. En lo que se ha interpretado además como una vulneración a la autonomía de los fiscales, Camargo le ordenó a Gaviria: “Sírvase ordenar la libertad de Erlinson Echavarría Escobar, en tanto en virtud de esa decisión, no puede ser capturado”.

Expertos consultados por SEMANA advirtieron que no, teniendo en cuenta que la flagrancia solo debe ser resuelta por un juez de control de garantías. Asimismo, la fiscal Camargo se habría entrometido en la autonomía de los fiscales al ordenarles no judicializar a un disidente de las Farc sorprendido delinquiendo en flagrancia.

Empero, la discusión sobre el caso de Erlinson Echavarría Escobar es particular porque en la ley se considera como un delito transportar armas y municiones y el disidente tenía en su poder esos objetos cuando fue interceptado en la carretera que conduce del municipio de Barbosa a la municipalidad de Cisneros. Es decir: el disidente de las Farc, pese a estar en un proceso de diálogos de paz, estaba delinquiendo.

| Foto: Archivo Particular

La Fiscalía, Luz Adriana Camargo, dejó en libertad a alias Ramiro, uno de los temidos cabecillas de las disidencias de las Farc capturado en Antioquia. | Foto: Archivo Particular

El abogado penalista Francisco Bernate advirtió: “A estas personas las detuvieron, entre otras cosas, con armas, y no se puede evitar que una persona que es capturada en flagrancia sea detenida. Tienen el deber de capturarlo y de ponerlo a disposición de las autoridades, además porque dentro de las condiciones que ellos tienen como gestores de paz pues, obviamente, la primera es no delinquir. Ellos portaban armas y en ese caso no tienen esa inmunidad, debían ser capturados de inmediato”.